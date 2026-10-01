Κυριάκος Μητσοτάκης και Ντόρα Μπακογιάννη: Η δύσκολη ισορροπία, τα εκατέρωθεν πυρά και τα φαινόμενα αλαζονείας στην κυβέρνηση

Takeaways by to pontiki AI Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους υπουργούς και τους βουλευτές να επιδεικνύουν σοβαρότητα και προσεκτικό δημόσιο λόγο, αποφεύγοντας συμπεριφορές που προκαλούν την κοινωνία.

Η παρέμβαση αυτή είχε ως στόχο τον περιορισμό της επικοινωνιακής φθοράς της κυβέρνησης και την υπενθύμιση ότι η αξιολόγηση των κυβερνητικών στελεχών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ιδίου.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού ερμηνεύτηκε ως έμμεση απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία είχε ασκήσει κριτική για αλαζονικές συμπεριφορές ορισμένων υπουργών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από τα μέλη της κυβέρνησης να προβάλλουν συλλογικά το κυβερνητικό έργο και να μην περιορίζονται μόνο στην προβολή των προσωπικών τους χαρτοφυλακίων.

Το ζητούμενο παραμένει αν η πρωθυπουργική παρέμβαση θα επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στη συμπεριφορά των στελεχών ή αν θα ακολουθήσουν πολιτικές συνέπειες για όσους δεν συμμορφωθούν.

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Μήνυμα προς υπουργούς και βουλευτές για περισσότερη σοβαρότητα, προσεκτικό δημόσιο λόγο και αποφυγή συμπεριφορών που προκαλούν την κοινωνία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο.

Η παρέμβασή του, μετά τις αντιδράσεις για δηλώσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών, είχε διπλή στόχευση: να περιορίσει την επικοινωνιακή φθορά της κυβέρνησης και να υπενθυμίσει ότι η αξιολόγηση των προσώπων αποτελεί δική του ευθύνη. Αυτή η δεύτερη επισήμανση διαβάστηκε και ως έμμεση απάντηση στη Ντόρα Μπακογιάννη.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε το περιεχόμενο των δημόσιων τοποθετήσεων με τον τρόπο εκφοράς τους, ζητώντας λόγο «μετρημένο, ενιαίο και ακριβή». Όταν οι πολίτες πιέζονται οικονομικά, το ύφος ενός υπουργού μπορεί να ακυρώσει την προσπάθεια εξήγησης μιας πολιτικής. Μια άστοχη διατύπωση, μια απαξιωτική απάντηση ή η εντύπωση ότι τα προβλήματα υποτιμώνται μετατρέπονται εύκολα σε συνολική κρίση για την κυβέρνηση. Η σύσταση αφορά, επομένως, τόσο την πειθαρχία όσο και την επαφή με την κοινωνική πραγματικότητα.

Η κριτική της Ντόρας και η απάντηση του Μαξίμου

Η πιο αιχμηρή αποστροφή αφορούσε την ευθύνη αξιολόγησης των στελεχών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι τελικός κριτής είναι οι πολίτες, προσθέτοντας: «Είναι δική μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών». Χωρίς ονομαστική αναφορά στην πρώην υπουργό, η φράση ερμηνεύθηκε ως παρέμβαση και προς όσους ασκούν δημόσια εσωκομματική κριτική.

Η Ντόρα Μπακογιάννη είχε δώσει τον τόνο στην πρόσφατη συζήτηση, καταλογίζοντας αλαζονεία σε συγκεκριμένους υπουργούς και καλώντας τους να «ξεκαβαλικέψουν». Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει η καλύτερη διαθέσιμη επιλογή διακυβέρνησης. Η τοποθέτησή της, συνεπώς, συνδύαζε στήριξη της ηγεσίας με αυστηρή κριτική σε συμπεριφορές. Ακριβώς όμως επειδή προερχόταν από ένα τόσο έμπειρο και αναγνωρίσιμο στέλεχος, απέκτησε μεγαλύτερη βαρύτητα από μια συνηθισμένη αντιπολιτευτική καταγγελία.

Πολιτικά, αυτό ήταν και το δύσκολο σημείο για το Μέγαρο Μαξίμου. Η δημόσια αναγνώριση ενός προβλήματος από το εσωτερικό της παράταξης προσέφερε στην αντιπολίτευση τη δυνατότητα να παρουσιάζει την αλαζονεία ως παραδοχή της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, η κριτική για ορισμένα πρόσωπα μπορούσε να γενικευθεί και να αφορά ολόκληρη την κυβέρνηση. Προφανώς, η κ. Μπακογιάννη δεν επιδίωκε να προκαλέσει ζημιά. Όμως, τελικά, η παρέμβασή της δημιούργησε πολιτικό κόστος, καθώς η αντιπολίτευση αξιοποίησε το θέμα, και γι’ αυτόν τον λόγο υπήρξε και η πρωθυπουργική απάντηση.

«Να ιδρώνουν όλοι τη φανέλα» – Το στοίχημα της αξιολόγησης

Το δεύτερο μήνυμα αφορούσε τη συλλογική υπεράσπιση της κυβερνητικής πολιτικής. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε, με άλλα λόγια, αυτό που είχε αναφέρει πριν από το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας: ότι όλοι πρέπει να «ιδρώνουν τη φανέλα». Όταν έκλεισαν οι κάμερες, ζήτησε από τους υπουργούς να μη βγαίνουν δημόσια μόνο για ζητήματα του χαρτοφυλακίου τους, αλλά να προβάλλουν το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Η απαίτηση παραπέμπει σε κοινή πολιτική ευθύνη. Κάθε μέλος του υπουργικού συμβουλίου οφείλει να γνωρίζει τις κεντρικές επιλογές και να μπορεί να τις εξηγεί, ακόμη και όταν αυτές αφορούν άλλον τομέα.

Το Μαξίμου χρειάζεται υπουργούς που συμμετέχουν στη δύσκολη πολιτική αντιπαράθεση, χωρίς να προσθέτουν νέα προβλήματα με τις εμφανίσεις τους ή με την παντελή απουσία τους από την προσπάθεια στήριξης του κυβερνητικού έργου. Η προβολή μόνο προσωπικών επιτυχιών δεν αρκεί, όταν η συνολική εικόνα της κυβέρνησης δέχεται πίεση και κάθε δημόσια τοποθέτηση επηρεάζει την αξιοπιστία ολόκληρου του κυβερνητικού σχήματος.

Η επιδίωξη για καλύτερο συντονισμό συνδέεται φυσικά με την ανάγκη απαντήσεων στο αυξημένο κόστος ζωής. Εκεί θα δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα των συστάσεων. Οι πολίτες μπορούν να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια πιο προσεκτική τηλεοπτική παρουσία και σε μια πραγματική αλλαγή στάσης. Η ακρόαση των παραπόνων, η αναγνώριση αστοχιών και η εξήγηση των αποφάσεων χωρίς διδακτισμό αποτελούν ουσιαστικό μέρος της πολιτικής αξιοπιστίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση του πρωθυπουργού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε το πρωθυπουργικό μήνυμα σε τηλεοπτική του συνέντευξη, για να γίνει κατανοητή η πολιτική επιθυμία του πρωθυπουργού και σε όσους μπορεί να έκαναν πως δεν την άκουσαν:

«Κριτές μας είναι οι πολίτες. Κριτής, αυτός που αξιολογεί τα κυβερνητικά στελέχη, είναι ο πρωθυπουργός και τα κοινοβουλευτικά στελέχη ο πρόεδρος του κόμματος, του εκάστοτε κόμματος, εν προκειμένω ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι με ευπρέπεια και με το σωστό ύφος, να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο».

Το ζητούμενο πλέον είναι αν η πρωθυπουργική παρέμβαση θα αλλάξει την καθημερινή συμπεριφορά υπουργών και βουλευτών. Χρειάζεται συνέπεια ανάμεσα στο μήνυμα της ηγεσίας και στην πράξη των στελεχών. Διαφορετικά, κάθε επόμενη προκλητική δήλωση θα επαναφέρει το ερώτημα αν, μετά τις συστάσεις, θα ακολουθήσουν η πραγματική αξιολόγηση από τον πρωθυπουργό και οι πολιτικές συνέπειές της για τους υπουργούς.

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