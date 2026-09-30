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30.09.2026 20:08

Παύλος Μαρινάκης: Επιχείρηση αποσύνδεσης της αναφοράς Μητσοτάκη από την Ντόρα – «Δεν είχε κάποιον συγκεκριμένο αποδέκτη»

30.09.2026 20:08
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Ο κ. Μαρινάκης ρωτήθηκε για την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ο ίδιος κρίνει και αξιολογεί τους υπουργούς του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο MEGA, επιχείρησε να αποσυνδέσει τη δήλωση του πρωθυπουργού από συγκεκριμένο κυβερνητικό στέλεχος, σημειώνοντας ότι δεν θεωρεί πως επρόκειτο για «μήνυμα με κάποιον συγκεκριμένο αποδέκτη».

«Κριτές μας είναι οι πολίτες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός αξιολογεί τα κυβερνητικά στελέχη και ότι η τελική αξιολόγηση της κυβέρνησης γίνεται από τους πολίτες.

Έδωσε, πάντως, έμφαση στην ανάγκη κοινής γραμμής στο εσωτερικό της κυβέρνησης, καθώς, όπως είπε, η χώρα εισέρχεται στην «τελική ευθεία».

«Όλοι μαζί, ενωμένοι, χωρίς αλαζονεία προφανώς, χωρίς να κουνάμε το δάχτυλο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι παρά όσα έχουν γίνει «υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει να λυθούν και λάθη που πρέπει να διορθωθούν».

Το μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν ότι τα κυβερνητικά στελέχη οφείλουν να επικεντρωθούν στην προβολή του κυβερνητικού έργου, αποφεύγοντας παράλληλα την εσωστρέφεια και τις αντιπαραθέσεις ενόψει της επόμενης πολιτικής περιόδου.

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