Μαζί με τον Τσίπρα στην Κυψέλη o Ζαχαριάδης

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Στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα στη σημερινή του επίσκεψη στην Κυψέλη, βρέθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο οποίος όμως δεν έχει ακόμη ενταχθεί επίσημα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας αποχωρήσει από το καλοκαίρι από την Κουμουνδούρου, εδώ και καιρό στηρίζει ανοιχτά τον Αλέξη Τσίπρα, ανέβηκε στην ΔΕΘ για την παρουσία του πρώην πρωθυπουργού κι έδωσε το «παρών» στο πλευρό του και στη σημερινή εξόρμηση για το θέμα με τις ρωγμές που έχουν προκαλέσει οι εργασίες του Μετρό στα σπίτια. Η επίσημη ένταξη όπως όλα δείχνουν είναι θέμα χρόνου.

Την σημερινή εξόρμηση στο πλευρό του Τσίπρα έκανε γνωστή ο Κώστας Ζαχαριάδης με ανάρτησή του, η οποία έχεις ως εξής:

«Σήμερα βρέθηκα στην Κυψέλη μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, επισκεφθήκαμε πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες της Γραμμής 4 του Μετρό και συναντήσαμε κατοίκους που εδώ και μήνες ζουν με την αγωνία για την ασφάλεια των σπιτιών και των οικογενειών τους .Είδαμε από κοντά τις ρωγμές, τις καθιζήσεις, προβλήματα ακόμη και σε φέροντα στοιχεία κτιρίων. Είδαμε πόρτες που δεν κλείνουν και κάσες που έχουν μετακινηθεί. Πάνω απ’ όλα, όμως, συναντήσαμε ανθρώπους που ζητούν το αυτονόητο: να ξέρουν αν το σπίτι τους είναι ασφαλές και να μην αισθάνονται ότι η Πολιτεία τους έχει αφήσει μόνους. Με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε. Και αυτό είναι το βασικό μήνυμα που πρέπει να ακούσει σήμερα η Κυβέρνηση.

Ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός έχει δηλώσει ότι δεν θα έμενε με την οικογένειά του σε αυτές τις πολυκατοικίες. Δεν μπορεί, λοιπόν, η Πολιτεία να θεωρεί αποδεκτό να συνεχίζουν να μένουν εκεί οικογένειες χωρίς να έχουν προηγουμένως όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις και πιστοποιημένες τεχνικές αξιολογήσεις για την ασφάλεια των κτιρίων τους. Πέντε μήνες μετά τη διακοπή λειτουργίας του μετροπόντικα, στις 8 Μαΐου, η κατάσταση δεν μπορεί να παραμένει σε εκκρεμότητα. Οι κάτοικοι χρειάζονται απαντήσεις και όχι άλλες καθυστερήσεις.

Χρειάζονται άμεσα:

όλα τα τεχνικά στοιχεία και οι μελέτες στα χέρια των κατοίκων και των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων τους,

πιστοποιημένη αξιολόγηση της κατάστασης κάθε κτιρίου,

άμεση αποκατάσταση των ζημιών και των αναγκαίων στατικών ενισχύσεων,

ασφαλή εναλλακτική στέγη, με ευθύνη της Πολιτείας, όπου η παραμονή στην κατοικία δεν μπορεί να διασφαλιστεί,

πλήρης ενημέρωση για τα αίτια των ζημιών και σαφές, τεκμηριωμένο σχέδιο για την ασφαλή συνέχιση των εργασιών.

Το Μετρό είναι ένα έργο που χρειάζεται η Αθήνα. Αλλά κανένα έργο υποδομής δεν μπορεί να προχωρά με τη λογική «πάμε κι όπου βγει».