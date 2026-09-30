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30.09.2026 10:50

Κώστας Παναγόπουλος (Alco) στο topontiki.gr αδειάζει Interview: «Η εικόνα αυτή επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη της κοινωνίας για τις δημοσκοπήσεις»

30.09.2026 10:50
kostas-panagopoulos

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Μετά τον χθεσινό σάλο για τη δημοσκόπηση της Interview, ο πρόεδρος της εταιρείας, Δημήτρης Βασιλειάδης, δεν έδωσε καμία απάντηση για το αν η καταγγελία ότι ήταν έτοιμη πριν από την… ημερομηνία, κατά την οποία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ίδιας ολοκληρωνόταν η συλλογή των δεδομένων, είχε βάση.

Η καταγγελία πήγε στο ΕΣΡ και σε κάθε πιθανό αρμόδιο, ωστόσο δεν αναμένεται -και δεν προβλέπεται- να υπάρξουν, άμεσα τουλάχιστον, κυρώσεις κατά της εταιρείας.

Η Ελεγκτική δημοσκοπήσεων είναι αρμόδια για να επιβάλει τις όποιες κυρώσεις σε εταιρεία που δεν τηρεί τα προβλεπόμενα. Είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή που ελέγχει την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων, όταν θα της έχει γίνει επίσημα καταγγελία.

Ωστόσο, από χθες που βγήκε η δημοσκόπηση της Interview η οποία ελέγχεται, δεν έχει γίνει, ούτε κοινοποιηθεί καμία καταγγελία στον μηχανισμό, ο οποίος για να παρέμβει θα πρέπει να έχει εγγράφως την καταγγελία εντός 15 ημερών από την ημέρα δημοσιοποίησης της δημοσκόπησης. 

Είναι ο μόνος που μπορεί να παρέμβει, καθώς ακόμη και το ΕΣΡ (στο οποίο κοινοποιήθηκε η καταγγελία), δεν έχει ουσιαστικά καμία αρμοδιότητα να επιβάλει κυρώσεις.

Παναγόπουλος: Δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ η εταιρεία

Να σημειωθεί πως ούτε ο Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Ερευνών Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) έχει κάποια αρμοδιότητα (επίσης του έχει κοινοποιηθεί η καταγγελία) καθώς η εταιρεία που κατηγορείται δεν είναι μέλος της.

«Οποιοδήποτε πρόβλημα μεθοδολογικό ή ερμηνευτικό ή οτιδήποτε άλλο, επιβαρύνει συνολικά την εικόνα των δημοσκοπικών εταιρειών και επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη που έχει η κοινωνία για τις δημοσκοπήσεις» αναφέρει στο topontiki, ο Κώστας Παναγόπουλος της Alco που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσκοπήσεων του ΣΕΔΕΑ.

«Αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, είναι πως ο ΣΕΔΕΑ σει όσες εταιρείες είναι μέλη του, πραγματοποιεί τακτικά ελέγχους και έχει ένα συγκεκριμένο αυστηρό πλαίσιο κανόνων. Γι αυτό και στις ταυτότητες των δημοσκοπήσεων έχουμε την σημείωση οι εταιρείες ότι υπάγονται στον ΣΕΔΕΑ για να ξέρει και ο κόσμος ποιες εταιρείες παρακολουθεί» πρόσθεσε.

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