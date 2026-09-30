Θάσος: Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια του γηπέδου μετά τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Gjana Allan, ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας, βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν παράλληλα την καταλληλότητα και την αδειοδότηση του γηπέδου της Παναγίας στη Θάσο, όπου σημειώθηκε ο μοιραίος τραυματισμός.
Το τραγικό περιστατικό συνέβη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, ο 16χρονος διεκδικούσε την μπάλα σε σημείο κοντά στη γραμμή του πλάγιου άουτ. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και έπεσε, χτυπώντας το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου.
Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα ο νεαρός ποδοσφαιριστής να χάσει τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.
Παρά τις προσπάθειές τους, ο Gjana Allan κατέληξε το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου.
Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού όσο και στο κατά πόσο η συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση πληρούσε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ασφαλείας.
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Θάσου, σε συνεργασία με την Εισαγγελία Καβάλας, ερευνούν μεταξύ άλλων:
Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στην αθλητική εγκατάσταση, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη χωροθέτηση του αγωνιστικού χώρου σε σχέση με το τοιχίο και την περίφραξη.
Οι αρμόδιοι εξέτασαν την απόσταση που χώριζε τις γραμμές του γηπέδου από τα συγκεκριμένα σταθερά σημεία, καθώς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 16χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έπεσε σε σημείο που βρισκόταν πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο.
Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν εάν οι υποδομές ανταποκρίνονταν στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας και εάν είχαν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες αποστάσεις και τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης αναμένεται να κληθούν για κατάθεση άτομα που βρίσκονταν στο γήπεδο την ώρα του δυστυχήματος και ενδέχεται να έχουν εικόνα για όσα συνέβησαν.
Παράλληλα, θα εξεταστούν πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης, καθώς και για την οργάνωση της συγκεκριμένης αθλητικής δραστηριότητας.
Σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να αποτελέσει και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα ενταχθεί στον φάκελο της προανάκρισης.
Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, στον αρμόδιο εισαγγελέα θα διαβιβαστεί το σύνολο του υλικού, το οποίο θα περιλαμβάνει τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα ευρήματα της αυτοψίας, τα στοιχεία σχετικά με την αδειοδότηση και τις προδιαγραφές ασφαλείας του γηπέδου, καθώς και την ιατροδικαστική έκθεση.
Ο εισαγγελέας θα αξιολογήσει όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστώσει εάν από την υπόθεση προκύπτουν ποινικές ευθύνες.
Διαβάστε επίσης
Συνελήφθη γνωστός δικηγόρος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιου του: Live στο TikTok το περιστατικό
Σεπόλια: Στο νοσοκομείο 12χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Ιωάννινα: Τρεις συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες – Προσποιούνταν τους γιατρούς, αστυνομικούς και λογιστές
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.