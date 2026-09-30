Θάσος: Στο μικροσκόπιο η ασφάλεια του γηπέδου μετά τον θάνατο του 16χρονου ποδοσφαιριστή

Takeaways by to pontiki AI Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Gjana Allan κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στη Θάσο.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του, εξετάζοντας αν ο τραυματισμός προκλήθηκε λόγω ελλιπών μέτρων ασφαλείας ή ακατάλληλης απόστασης του αγωνιστικού χώρου από την περίφραξη.

Η έρευνα εστιάζει στην καταλληλότητα της αθλητικής εγκατάστασης, την αδειοδότησή της και την τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών για τη διεξαγωγή αγώνων.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης θα ληφθούν καταθέσεις από μάρτυρες και υπευθύνους του γηπέδου, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική έκθεση για την ολοκλήρωση του φακέλου.

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Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Gjana Allan, ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας, βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν παράλληλα την καταλληλότητα και την αδειοδότηση του γηπέδου της Παναγίας στη Θάσο, όπου σημειώθηκε ο μοιραίος τραυματισμός.

Η πτώση και ο σοβαρός τραυματισμός του 16χρονου

Το τραγικό περιστατικό συνέβη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, ο 16χρονος διεκδικούσε την μπάλα σε σημείο κοντά στη γραμμή του πλάγιου άουτ. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και έπεσε, χτυπώντας το πίσω μέρος του κεφαλιού του στην περίφραξη του γηπέδου.

Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα ο νεαρός ποδοσφαιριστής να χάσει τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειές τους, ο Gjana Allan κατέληξε το πρωί της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου.

Τι εξετάζουν Αστυνομία και Εισαγγελία

Η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού όσο και στο κατά πόσο η συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση πληρούσε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ασφαλείας.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Θάσου, σε συνεργασία με την Εισαγγελία Καβάλας, ερευνούν μεταξύ άλλων:

εάν το γήπεδο διέθετε τις απαιτούμενες υποδομές για τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων,

εάν είχαν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των αθλητών και ιδιαίτερα των ανηλίκων,

εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ανάμεσα στον αγωνιστικό χώρο και τις σταθερές κατασκευές,

εάν υπήρχαν οι απαραίτητες προστατευτικές διατάξεις για την αποτροπή σοβαρών τραυματισμών,

εάν η αδειοδότηση του γηπέδου ήταν σύμφωνη με όσα προβλέπονται,

και εάν εφαρμόστηκαν όλοι οι κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Στο επίκεντρο η απόσταση από το τοιχίο και την περίφραξη

Κατά την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στην αθλητική εγκατάσταση, ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη χωροθέτηση του αγωνιστικού χώρου σε σχέση με το τοιχίο και την περίφραξη.

Οι αρμόδιοι εξέτασαν την απόσταση που χώριζε τις γραμμές του γηπέδου από τα συγκεκριμένα σταθερά σημεία, καθώς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 16χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έπεσε σε σημείο που βρισκόταν πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν εάν οι υποδομές ανταποκρίνονταν στις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας και εάν είχαν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες αποστάσεις και τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Καταθέσεις από μάρτυρες και υπευθύνους του γηπέδου

Στο πλαίσιο της προανάκρισης αναμένεται να κληθούν για κατάθεση άτομα που βρίσκονταν στο γήπεδο την ώρα του δυστυχήματος και ενδέχεται να έχουν εικόνα για όσα συνέβησαν.

Παράλληλα, θα εξεταστούν πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης, καθώς και για την οργάνωση της συγκεκριμένης αθλητικής δραστηριότητας.

Καθοριστική η ιατροδικαστική έκθεση

Σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να αποτελέσει και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία θα ενταχθεί στον φάκελο της προανάκρισης.

Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, στον αρμόδιο εισαγγελέα θα διαβιβαστεί το σύνολο του υλικού, το οποίο θα περιλαμβάνει τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα ευρήματα της αυτοψίας, τα στοιχεία σχετικά με την αδειοδότηση και τις προδιαγραφές ασφαλείας του γηπέδου, καθώς και την ιατροδικαστική έκθεση.

Ο εισαγγελέας θα αξιολογήσει όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστώσει εάν από την υπόθεση προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

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