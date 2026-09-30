Ο Μητσοτάκης, ο Όλυμπος και ο… Κουλκουδίνας

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Ένα μεγάλο ερώτημα πλανάται τις τελευταίες ώρες πάνω από τα δημοσιογραφικά γραφεία και ειδικά πάνω από το ρεπορτάζ κυβέρνησης.

Θα είναι στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη ο… διαβόητος πλέον βουλευτής Πιερίας Σπύρος Κουλκουδίνας στις εκδηλώσεις στο Λιτόχωρο, για την ανακήρυξη του Ολύμπου ως μνημείου της UNESCO ή όχι;

Ως γνωστόν, ο βουλευτής έγινε γνωστός για τους… λάθος λόγους, όταν δήλωσε ότι «όταν κάποιος δεν αντέχει να δώσει 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα να πάει και να έρθει στη δουλειά του, θα χρησιμοποιήσει ΜΜΜ. Δεν τα χρησιμοποιούν» για να δείξει ότι οι Έλληνες δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα.

Και το ερώτημα πλέον είναι σαφές: θα προχωρήσει το Μαξίμου και η Πειραιώς σε επιχείρηση… «κρύψτε τον Κουλκουδίνα» ή ο βουλευτής θα βρίσκεται δίπλα στον πρωθυπουργό; Υπομονή ως την Παρασκευή…

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