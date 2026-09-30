Έγινε πατέρας ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας: «Καλώς μας ήρθες μικρούλη μας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Πατέρας έγινε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας.
Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσω σόσιαλ μίντια και συγκέντρωσε πλήθος ευχών.
Ο Γιώργος Κώτσηρας ανέλαβε τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών τον Ιούνιο του 2026, στο πλαίσιο του κυβερνητικού ανασχηματισμού.
Διαβάστε επίσης
Το τρίτο βίντεο του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της στέγης: «Τέλος στον φόβο από funds και εισπρακτικές»
Για «σεξισμό» εγκάλεσε την Κωνσταντοπούλου ο Στράτος Σιμόπουλος της ΝΔ – «Του αρέσει από πάνω» η ατάκα που άναψε το φυτίλι
«Τρικυμία» Χριστοδουλάκη – Θυμήθηκε το 2010-2015, πριονοκορδέλα από Καλογεροπούλου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.