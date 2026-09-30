Έγινε πατέρας ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας: «Καλώς μας ήρθες μικρούλη μας»

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Πατέρας έγινε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας.

Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο ίδιος μέσω σόσιαλ μίντια και συγκέντρωσε πλήθος ευχών.

Ο Γιώργος Κώτσηρας ανέλαβε τη θέση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών τον Ιούνιο του 2026, στο πλαίσιο του κυβερνητικού ανασχηματισμού.

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