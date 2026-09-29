Για «σεξισμό» εγκάλεσε την Κωνσταντοπούλου ο Στράτος Σιμόπουλος της ΝΔ – «Του αρέσει από πάνω» η ατάκα που άναψε το φυτίλι

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Μια ατάκα της Ζωής Κωνσταντοπούλου άναψε το φυτίλι της αντιπαράθεσης μεταξύ της ίδιας και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου κατά τη συζήτηση των άρσεων ασυλίας στην Ολομέλεια.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ ζήτησε το λόγο για να απαντήσει στις αλλεπάλληλες επιθέσεις της αντιπολίτευσης προς την πλειοψηφία και ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας, μολονότι ο προεδρεύων Γιώργος Γεωργαντάς του επισήμανε πως μπορούσε να μιλήσει και από το έδρανό του. «Του αρέσει από πάνω…» φώναξε από το δικό της έδρανο η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον Στράτο Σιμόπουλο να κάνει λόγο για σεξιστικό σχόλιο.

«Αν το έλεγα εγώ θα γινόταν της τρελής»

«Σεξιστικό είναι αυτό. Κάνετε και τέτοια σχόλια;» είπε απευθυνόμενος στην Ζωή Κωνσταντοπούλου με εκείνη να του απαντά: «Το πήρατε ως σεξιστικό;». «Όχι» ανταπάντησε ο Στρατός Σιμόπουλος, «επειδή εγώ είμαι καλών προθέσεων, εν αντιθέσει με εσάς» και με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να σχολιάζει: «Είπα κι εγώ…».

Κλείνοντας, πάντως, την σύντομη τοποθέτηση του ο «γαλάζιος» κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Στράτος Σιμόπουλος «επέστρεψε» στο ζήτημα, επισημαίνοντας πως «αν το έλεγα εγώ αυτό, θα γινόταν την τρελής. Θα με κατηγορούσατε για σεξιστή» και κατευθύνθηκε στα έδρανα της ΝΔ.

Το πολιτικό … «οξυγόνο»

Στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων, σημείωσε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου «δικαστικοποιεί» την πολιτική ζωή και πως αυτό είναι το πολιτικό της οξυγόνο, το οποίο η πλειοψηφία δε θα έπρεπε να τροφοδοτεί.

«Εμείς ως παράταξη θα πρέπει να σας κόψουμε αυτό το οξυγόνο, κάνουμε κι εμείς λάθη» είπε, λέγοντας πάντως, πως καταλαβαίνει τους συναδέλφους του που δεν αντέχουν τις επιθέσεις της χωρίς να αντιδρούν. «Εγώ αντέχω τις ύβρεις και τις επιθέσεις, παρά τον σεξισμό σας πριν» είπε. «Αλλά επειδή πολιτικά είστε έξυπνη και ξέρετε ότι αυτός είναι ο τρόπος για να περάσετε το κατώφλι του 3% εμείς θα σας αφαιρέσουμε αυτό το οξυγόνο» κατέληξε.

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