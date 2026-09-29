«Τρικυμία» Χριστοδουλάκη – Θυμήθηκε το 2010-2015, πριονοκορδέλα από Καλογεροπούλου

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Επιμένει στην παρελθοντολογία και την ρητορική των υψηλών τόνων του πάλαι ποτέ «αντιΤσιπρικού» μετώπου, προς ικανοποίηση της δεξιάς πτέρυγας του ΠΑΣΟΚ, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Φιλοξενούμενος στο Action24 ο Χριστοδουλάκης ήρθε σε μεγάλη σύγκρουση με την Ελένη Καλογεροπούλου, καθώς επέμεινε να ρίχνει όλες τις αμαρτίες για τα μνημόνια στον… Τσίπρα – λιγότερο στη ΝΔ και καθόλου στο ΠΑΣΟΚ βέβαια. Το πρόβλημα για τον Χριστοδουλάκη ήταν που δεν ψήφισαν όλες οι δυνάμεις το πρώτο μνημόνιο. Ξεχνώντας ατέχνως, ότι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ απέφυγε τη συναίνεση (των 180 ψήφων) για το πρώτο μνημόνιο –«θα βγάλουμε μόνοι μας τη χώρα από την κρίση» έλεγε ο Παπακωνσταντίνου- και ότι με τον Αντώνη Σαμαρά (και τον ΛΑΟΣ) που ήταν σκληρά απέναντι στην πρώτη συμφωνία με τους δανειστές, μία χαρά συγκυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ.

Η άποψη του Χριστοδουλάκη ήταν ότι έφταιγε για όλα ο… Τσίπρας, παρακάμπτοντας το γεγονός ότι ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ (για λίγο και η ΔΗΜΑΡ) απέτυχαν – καίτοι είχαν άνετη πλειοψηφία για δυόμισι χρόνια ως συγκυβέρνηση και νωρίτερα αυτοδύναμο με 44% το ΠΑΣΟΚ για δύο χρόνια, να βγάλουν τη χώρα από τα μνημόνια. Κάτι που ορθώς του επισήμανε η δημοσιογράφος, χωρίς να λάβει φυσικά απάντηση.

Το εντυπωσιακό πάντως είναι η επιμονή του Χριστοδουλάκη σε μία στρατηγική μετωπικής σύγκρουσης με τον Τσίπρα, με σημείο εκκίνησης την προ 15ετίας αντιπαράθεση, την οποία μόνο η ΝΔ προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή και να χαράξει πάνω σε αυτή το εκλογικό και μετεκλογικό σκηνικό του 2027. Ταυτιζόμενος απόλυτα στην πραγματικότητα με όσους και όσες στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν κύριο αντίπαλο τον Τσίπρα και όχι τη ΝΔ. Το θέμα είναι ότι η δεξιά πτέρυγα διατηρεί προφανώς την ελπίδα και την άποψη ότι στο τέλος το ΠΑΣΟΚ πρέπει να συνεργαστεί με τη ΝΔ – «για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα»! Μήπως έχει την ίδια άποψη και ο Χριστοδουλάκης;

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