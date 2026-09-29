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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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29.09.2026 11:26

Ο Περιφερειάρχης με το ποδήλατο

29.09.2026 11:26
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Μια διαφορετική συνήθεια του Δημήτρη Κουρέτα μαθαίνουμε ότι έχει αρχίσει να συζητιέται στη Θεσσαλία. Ο Περιφερειάρχης δεν χρησιμοποιεί αστυνομική συνοδεία και σχεδόν καθημερινά ανεβαίνει στο ποδήλατό του για διαδρομές που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 50 χιλιόμετρα.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν είναι μόνο η αθλητική του συνήθεια. Στις διαδρομές αυτές, χωρίς πρόγραμμα επισκέψεων, συνοδείες και υπηρεσιακά αυτοκίνητα, περνά από χωριά και σημεία της Θεσσαλίας, βλέπει από κοντά την κατάσταση και προβλήματα της καθημερινότητας, πολλές φορές χωρίς καν να γνωρίζουν οι τοπικοί παράγοντες ότι βρίσκεται στην περιοχή.

Με λίγα λόγια, ο Κουρέτας φαίνεται ότι έχει βρει τον δικό του τρόπο να κάνει… αυτοψίες ως απλός πολίτης. Και, όπως λένε όσοι τον γνωρίζουν, αρκετές φορές όσα βλέπει στη βόλτα με το ποδήλατο επιστρέφουν την επόμενη ημέρα ως ερωτήσεις και παρατηρήσεις στις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

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