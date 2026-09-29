Έπαθαν… «Κουλκουδίνα» και οι Βρυξέλλες – μου θέλουν και… πόλεμο

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αντί ο Χάρης Θεοχάρης να λέει ότι οι Έλληνες που ψηφίζουν κόμματα της αντιπολίτευσης είναι κακομοίρηδες, θα έπρεπε τον χαρακτηρισμό αυτό να τον απευθύνει στους… ευρωπαίους αξιωματούχους – δεν έχω απαιτήσεις βέβαια από τον Χάρη, άρα δεν επιμένω.

Εξηγούμαι όμως: Βγήκε ο επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκεσεν και σαν άλλος… Σπύρος Κουλκουδίνας – το έτερο αστέρι του γαλάζιου γαλαξία – προέτρεψε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και κατ’ επέκταση τους πολίτες να περιορίσουν, λέει, και τις μετακινήσεις και τη θέρμανση στα σπίτια, ώστε να μειωθεί η ζήτηση ενέργειας, καθότι της Ευρώπης δεν περισσεύει.

Προσέξτε: Είναι η ίδια Ευρώπη που θέλει να εξοπλιστεί σαν αστακός, κατευθύνει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ προς τις στρατιωτικές δαπάνες και ετοιμάζεται για… πόλεμο, λέει.

Με παγωμένα σπίτια και ακίνητα αυτοκίνητα θα πάμε στον πόλεμο κύριε Επίτροπε;

Πες και συ Χάρη Θεοχάρη…

Γ.Μ.

Διαβάστε επίσης:

Επίσκεψη Μητσοτάκη σήμερα στον Ασπρόπυργο – Θα συναντηθεί με τον δήμαρχο και με πολίτες

Οι «κακομοίρηδες», τα κυβερνητικά «καλάμια» και ο εκνευρισμός στο Μαξίμου

«Καλοδεχούμενος ο έλεγχος στο ιατρείο της Καρυστιανού» απαντά η Γρατσία σε Γεωργιάδη – Αιχμές για στοχευμένη επίθεση

