search
ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 12:31
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2026 11:00

Euroleague: Στο Κάουνας ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ζαλγκίρις για το δύο στα δύο, υπό το βλέμμα του… Σακίλ Ο’ Νιλ

29.09.2026 11:00
olympiakos-baskonia

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της κανονικής περιόδου της Euroleague έφτασε, με τον Ολυμπιακό σήμερα για την 2η αγωνιστική, να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ζαλγκίρις.

Έχοντας ανακοινώσει την επιστροφή των Μπράιαντ Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας, ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το Κάουνας, λίγες… ώρες αφού είχε κατακτήσει το 5ο διαδοχικό Super Cup. Η απουσία του βασικού σέντερ του Νίκολας Μιλουτίνοφ (σ.σ. τενοντίτιδα στο αριστερό πόδι) «πληγώνει» τον Ολυμπιακό, ειδικά όταν η Ζαλγκίρις έχει στο «5» τον θηριώδη Γιόνας Βαλαντσιούνας, στην πρώτη σεζόν της επιστροφής του από το ΝΒΑ. 

Το τζάμπολ του αγώνα Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός έχει προγραμματιστεί για τις 20:00, με τις δύο ομάδες ν΄ αναζητούν τη 2η νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα της regular season στη Euroleague απέναντι στην Μπασκόνια (106-89), ενώ η ομάδα της Λιθουανίας πέρασε νικηφόρα από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 83-77 του Ερυθρού Αστέρα. 

Σ΄ εκείνον τον αγώνα, η Ζαλγκίρις είχε πρώτο σκόρερ έναν παίκτη που θ’ απουσιάσει από τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό. Ο πρώην παίκτης των «ερυθρόλευκων» και παίκτης της Ζαλγκίρις ήδη από την περσινή σεζόν τραυματίστηκε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και θ’ απουσιάσει για δύο εβδομάδες.

Ο αγώνας θα γίνει υπό το βλέμμα του Σακίλ Ο΄Νιλ που είναι καλεσμένος των γηπεδούχων στην αναμέτρηση.

Διαβάστε επίσης

Αντετοκούνμπο: «Στόχος το πρωτάθλημα» – Η νέα εποχή του Greek Freak στο Μαϊάμι

«10 φορές καλύτεροι, περήφανοι για τον στρατό»: «Αχώνευτη» η 3άρα από την Ιρλανδία για τους παίκτες του Ισραήλ – Τα μαύρα περιβραχιόνια, η αντίδραση στον εθνικό ύμνο

Στον πάγκο, μετά από 18 χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, στο παιχνίδι με τη Νορβηγία: Δεν έπαιξε ούτε λεπτό, πώς αντέδρασε (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
venzini antlia
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης βάζουν εταιρείες

DB2026AU00894_medium
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αποκάλυψη Volkswagen ID. Tiguan: Ο αντικαταστάτης των ID.4 και ID.5 έρχεται τον Οκτώβριο

models-reunion-new
LIFESTYLE

Επικό reunion για 6 supermodels των 90’s – «Απόδραση» στις Σπέτσες με διάθεση… πενθήμερης! (Videos/Photos)

mazonakis_2109_1920-1080_2_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ναι» από τον εισαγγελέα στην άρση απορρήτου για 6 κινητά – Η Γάκα «έχει πει την αλήθεια» λέει ο νέος συνήγορος υπεράσπισης

paramount_1011_1920-1080_new
MEDIA

Paramount: Με ομόλογα σκοπεύει να αντλήσει «ζεστό χρήμα» από την αγορά για να υποστηρίξει την επικείμενη εξαγορά της Warner Bros Discovery

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη: «Να τελειώσει η πλάκα για το χειρότερο μνημόνιο, το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7»

diesel_aftokinito_2402_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Η Ευρώπη κόβει φόρους, στην Ελλάδα μετρούν ακόμη τα λεπτά της επιδότησης

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

ano-liosia
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέφυγε η κατάσταση στα Άνω Λιόσια: «Τα έχετε κάνει σκ@@@, είμαι εγώ ο μ@@@@@ εδώ πέρα», φώναζε εκπαιδευτικός σε νήπια - Δέχθηκε επίθεση

gerapetritis- floridis- theoxaris – livanios – new
ΚΑΛΧΑΣ

Νέο μπέρδεμα με το καλώδιο, οι ταξιδιώτες VIP, ο Φλωρίδης και οι πασόκοι της Θεσσαλονίκης, ο πάγος σε αχάμπαρους γαλάζιους και η κρούση στον Ασλανίδη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 12:31
venzini antlia
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πλαφόν στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης βάζουν εταιρείες

DB2026AU00894_medium
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αποκάλυψη Volkswagen ID. Tiguan: Ο αντικαταστάτης των ID.4 και ID.5 έρχεται τον Οκτώβριο

models-reunion-new
LIFESTYLE

Επικό reunion για 6 supermodels των 90’s – «Απόδραση» στις Σπέτσες με διάθεση… πενθήμερης! (Videos/Photos)

1 / 3