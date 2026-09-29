Euroleague: Στο Κάουνας ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ζαλγκίρις για το δύο στα δύο, υπό το βλέμμα του… Σακίλ Ο’ Νιλ

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Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της κανονικής περιόδου της Euroleague έφτασε, με τον Ολυμπιακό σήμερα για την 2η αγωνιστική, να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ζαλγκίρις.

Έχοντας ανακοινώσει την επιστροφή των Μπράιαντ Ντάνστον και Τζορτζ Πάπας, ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το Κάουνας, λίγες… ώρες αφού είχε κατακτήσει το 5ο διαδοχικό Super Cup. Η απουσία του βασικού σέντερ του Νίκολας Μιλουτίνοφ (σ.σ. τενοντίτιδα στο αριστερό πόδι) «πληγώνει» τον Ολυμπιακό, ειδικά όταν η Ζαλγκίρις έχει στο «5» τον θηριώδη Γιόνας Βαλαντσιούνας, στην πρώτη σεζόν της επιστροφής του από το ΝΒΑ.

Το τζάμπολ του αγώνα Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός έχει προγραμματιστεί για τις 20:00, με τις δύο ομάδες ν΄ αναζητούν τη 2η νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από εκτός έδρας νίκη στην πρεμιέρα της regular season στη Euroleague απέναντι στην Μπασκόνια (106-89), ενώ η ομάδα της Λιθουανίας πέρασε νικηφόρα από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 83-77 του Ερυθρού Αστέρα.

Σ΄ εκείνον τον αγώνα, η Ζαλγκίρις είχε πρώτο σκόρερ έναν παίκτη που θ’ απουσιάσει από τη «μάχη» με τον Ολυμπιακό. Ο πρώην παίκτης των «ερυθρόλευκων» και παίκτης της Ζαλγκίρις ήδη από την περσινή σεζόν τραυματίστηκε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και θ’ απουσιάσει για δύο εβδομάδες.

Ο αγώνας θα γίνει υπό το βλέμμα του Σακίλ Ο΄Νιλ που είναι καλεσμένος των γηπεδούχων στην αναμέτρηση.

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