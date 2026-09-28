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28.09.2026 19:39

«10 φορές καλύτεροι, περήφανοι για τον στρατό»: «Αχώνευτη» η 3άρα από την Ιρλανδία για τους παίκτες του Ισραήλ – Τα μαύρα περιβραχιόνια, η αντίδραση στον εθνικό ύμνο

28.09.2026 19:39
irlandia israil

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O Μανόρ Σόλομον ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ ήταν «10 φορές καλύτερο» από την Ιρλανδία, καθώς το κλίμα εντάθηκε από τον αγώνα τους στο Nations League και δήλωσε ευθέως: «Μας μισούν και δεν τους συμπαθούμε».

Οι παίκτες της ομάδας της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια και κοίταζαν το έδαφος κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου του Ισραήλ και το προσωπικό τους είχε στραμμένη την πλάτη στο γήπεδο. Οι παίκτες της Ιρλανδίας επέλεξαν επίσης να μην σφίξουν τα χέρια ή να ανταλλάξουν σημαίες με τους αντιπάλους τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες στη Γάζα, οι οποίες έχουν σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Ο Σόλομον, ο οποίος παίζει για τη Γουέστ Χαμ, δήλωσε στο ισραηλινό κανάλι Sport 5: «Αν πω τι σκέφτομαι γι’ αυτούς, πιθανότατα θα με τιμωρήσουν με αποκλεισμό για μερικούς αγώνες, οπότε δεν θέλω να πω τι σκέφτομαι γι’ αυτούς. Προφανώς μας μισούν και δεν τους συμπαθούμε».

Η Ιρλανδία κέρδισε τον αγώνα με 3-0 στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας την Κυριακή και ο επαναληπτικός αγώνας την επόμενη Κυριακή θα διεξαχθεί επίσης σε ουδέτερο έδαφος, στη Σερβία. «Ανυπομονώ ήδη για τον επόμενο αγώνα εναντίον τους», δήλωσε ο Σόλομον, αρχηγός του Ισραήλ.

Όταν τον ρώτησαν για τη συμπεριφορά της Ιρλανδίας κατά τη διάρκεια του ύμνου του Ισραήλ, είπε: «Δεν με ενδιαφέρουν. Έχουμε μια χώρα 10 φορές καλύτερη από τη δική τους, ισχυρότερη από τη δική τους. Έχουμε μια καταπληκτική χώρα με καταπληκτικούς ανθρώπους».

«Είμαστε περήφανοι που φοράμε τη στολή της εθνικής ομάδας και που είμαστε Ισραηλινοί. Περήφανοι για τη χώρα μας και τους στρατιώτες μας. Και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Είμαστε Ισραηλινοί, αγαπάμε τη χώρα μας – και έτσι θα είναι πάντα».

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