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28.09.2026 20:30

Η μπάλα, ανεξαρτήτως χρώματος και αθλήματος, ήταν μαγνήτης τηλεθέασης το Σαββατοκύριακο (26,27/9)

28.09.2026 20:30
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Ο ημιτελικός του Super Cup ΠΑΟΠΑΟΚ του Σαββάτου (27/9) και το απίθανο Γερμανία-Ελλάδα της Κυριακής ήταν οι κορυφές τηλεοπτικές μεταδόσεις του γουίκεντ. 

Το Σάββατο (27/9) δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών ήταν η κλασική κωμική ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι» με το Λάμπρο Κωνσταντάρα.

Τρίτος ισχυρός πόλος έλξης τηλεθεατών της ημέρας ήταν το ΑγγλίαΙσπανία στον Alpha για το Nations League και με ελάχιστη διαφορά στα απόλυτα νούμερα του πλήθους τηλεθεατών- αλλά με ίδια τηλεθέαση- ήταν το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» με τα καλύτερη της εβδομάδας και μια θέση πιο κάτω ο «Τροχός της τύχης» σε επανάληψη.

Δημοφιλέστερα της ημέρας για το Mega ήταν η μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της επιθεώρησης «Ακυβέρνητο καράβι η πατρίδα μας» και η ενημερωτική εκπομπή «Εξελίξεις τώρα».

Στα αξιοσημείωτα η διάκριση των δύο δελτίων ειδήσεων του ΣΚΑΪ, για μια ακόμη ημέρα στην κορυφαία 10άδα.

Την Κυριακή (27/9) το Γερμανία- Ελλάδα κατάφερε την υψηλότερη επίδοση του διήμερου και  στη δεύτερη θέση του ημερήσιο τηλεβαρόμετρου επίσης απευθείας μετάδοσης αθλητικής αναμέτρησης, του μπάσκετ αυτή τη φορά, ξεχώρισε. Ήταν ο τελικός του Super Cup στο μπάσκετ τίτλο που κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση ο Ολυμπιακός.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας το πλασάρισμα της εκπομπής «Καλύτερα δεν γίνεται» στις κορυφαίες επιλογές της Κυριακής.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 21:53
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