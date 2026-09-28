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28.09.2026 08:08

Σοκαρισμένος ο γερμανικός Τύπος μετά την ήττα των «Πάντσερ» από την Εθνική: «Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρέναρε τον Γιούργκεν Κλοπ»

28.09.2026 08:08
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Η ήττα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας από το ελληνικό συγκρότημα, και μάλιστα στην πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του Γιούργκεν Κλοπ ως ομοσπονδιακού προπονητή σε εντός έδρας αγώνα, καλύπτεται ευρέως από τα γερμανικά ΜΜΕ.

«Ο Γιούργκεν Κλοπ αποτυγχάνει στο ντεμπούτο του εντός έδρας – Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Γιούργκεν Κλοπ», σχολίασε η εφημερίδα Bild στο επί ώρες πρώτο θέμα της ψηφιακής έκδοσής της, επισημαίνοντας ότι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής είχε προειδοποιήσει να μην υποτιμηθούν οι «νάνοι» του ποδοσφαίρου (σ.σ. αναφερόταν στη διεθνή κατάταξη της Ελλάδας, που βρίσκεται στην 41η θέση), εξηγώντας πως πρόκειται για τη «χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Η εφημερίδα θύμισε ακόμη ότι η εθνική Ελλάδας δεν προκρίθηκε στα τρία τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, αλλά ότι προκάλεσε «διεθνή αίσθηση» με τη νίκη της την τελευταία στιγμή επί της Σερβίας, καθώς και ότι η χθεσινή ήταν η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο.

«Η Ελλάδα χαλάει το ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ στην έδρα του», αναφέρει ρεπορτάζ του ιδιωτικού ειδησεογραφικού δικτύου n-tv περιγράφοντας τη χθεσινή ήττα ως «το χειρότερο ξεκίνημα για έναν ομοσπονδιακό τεχνικό στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου» και ως την «πρώτη απογοήτευση για τον παγκοσμίως σεβαστό σωτήρα» Γιούργκεν Κλοπ. «Ο αντίπαλος με τα βαθιά και πολύ πειθαρχημένα όπλα» προκάλεσε «άσχημο λάθος» για την ομάδα του Κλοπ: «Αυτή ήταν κακή τύχη. Η Γερμανία, παίζοντας μπροστά σε 28.945 θεατές, είχε επίσης ευκαιρίες να αποφύγει την πρώτη της ήττα από την Ελλάδα. Αλλά συνολικά, το επιθετικό της παιχνίδι ήταν εξαιρετικά νωθρό», επισημαίνεται στο σχόλιο του καναλιού.

To πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, στην εκπομπή του Sportschau σημειώνει ότι «η θαυματουργή θεραπεία αναβλήθηκε, καθώς η Ελλάδα τιμώρησε το λάθος της Γερμανίας». «Δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα, έχουμε βολευτεί στη μετριότητα», τόνισε ο παλαίμαχος μέσος, σχολιαστής πλέον του καναλιού, Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ.

«Φρένο στην ευφορία Κλοπ», είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel, το οποίο αναφέρει επίσης ότι αν και οι Έλληνες φίλαθλοι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο του Άουγκσμπουργκ, «ακούγονταν πιο συχνά και πιο δυνατά, ειδικά με σφυρίγματα εναντίον των Γερμανών και με πανηγυρισμούς στις κατοχές της μπάλας». Οι διαχειριστές του σταδίου αντάμειψαν τους Έλληνες με το γνωστό γερμανικό τραγούδι «Griechischer Wein» (Ελληνικό κρασί).

«Η Ελλάδα σταματάει τον Κλοπ», συνόψισε η Süddeutsche Zeitung σχολιάζοντας ότι το «οργανωμένο χάος» του Γιούργκεν Κλοπ έγινε «καθαρό χάος» κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ειδικά μάλιστα για τον Γιόσουα Κίμιχ, έκρινε ότι «μοιάζει με αρχηγό χωρίς ομάδα».

«Το εντός έδρας ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ ήταν αποτυχία», αναφέρει στην κριτική του το περιοδικό Kicker προσθέτοντας: «Η γερμανική ομάδα δεν είχε ιδέες στην επίθεση, ενώ για τους Έλληνες, εκτός από τον σκόρερ του νικητήριου γκολ, ένας παίκτης της Ντόρτμουντ (σ.σ. ενν. τον Κωνσταντίνο Καρέτσα) εντυπωσίασε ιδιαίτερα».

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