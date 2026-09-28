Κάηκε ολοσχερώς πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία – «Στις 04:30 μια γυναίκα ούρλιαζε “φωτιά”», συγκλονιστικές μαρτυρίες

Takeaways by to pontiki AI Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Νέα Ιωνία, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο ισόγειο και στους τρεις ορόφους της πολυκατοικίας.

Η πυροσβεστική υπηρεσία προχώρησε άμεσα στην εκκένωση του κτηρίου, απεγκλωβίζοντας ενοίκους από την ταράτσα και τις κλιμακοστάσια λόγω της έντονης παρουσίας καπνού.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρό κρότο πριν από την ταχεία εξάπλωση των φλογών, η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς το ισόγειο κατάστημα.

Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο ατυχήματος με εύφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου.

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Αδιανότητη καταστροφή σημειώθηκε σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία από φωτιά που ξεκίνησε από καφετέρια που στεγάζεται στο ισόγειο.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 4:30 τα ξημερώματα

Ένοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν πως ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις από το ισόγειο και η πως η φωτιά έφτασε ταχύτατα στους υπόλοιπους ορόφους.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην πυροσβεστική η οποία έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς αλλά και την εκκένωση των διαμερισμάτων καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε την ώρα που οι ένοικοι κοιμόντουσαν.

Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Ακόμη και ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, καπνοί συνέχιζαν να βγαίνουν από τα μπαλκόνια και τους εσωτερικούς χώρους, με τους πυροσβέστες να παραμένουν σε επιφυλακή.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες των κατοίκων που βίωσαν τον εφιάλτη. Ένοικος του κτήρίου ανέφερε ότι ξύπνησε μέσα στη νύχτα όταν η σύζυγός του τον ειδοποίησε πως το μπαλκόνι είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. Όπως περιέγραψε, η φωτιά εξαπλώθηκε σε ελάχιστο χρόνο από το ισόγειο προς τους επάνω ορόφους, με τις φλόγες να εισβάλλουν στα διαμερίσματα.

Κάτοικοι κάνουν επίσης λόγο για έναν ισχυρό κρότο που προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Μία γυναίκα ανέφερε ότι άκουσε μια έντονη έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αντίκρισε φλόγες έξω από το παράθυρό της. Μέσα σε περίπου μισή ώρα, όπως είπε, η φωτιά είχε καλύψει σχεδόν ολόκληρο το κτήριο.

Ορισμένοι ένοικοι κατάφεραν να διαφύγουν μόνοι τους από την κεντρική είσοδο, ενώ άλλοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην ταράτσα εξαιτίας των πυκνών καπνών. Από εκεί απεγκλωβίστηκαν με τη βοήθεια των πυροσβεστών, οι οποίοι τους οδήγησαν με ασφάλεια σε γειτονικά σημεία.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και ερευνώνται από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι κάποιο ατύχημα που συνδέεται με εύφλεκτα υλικά ή φιάλες υγραερίου που ενδεχομένως βρίσκονταν στο κατάστημα εστίασης.

Σημειώνεται ότι το ίδιο καφέ είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν, καθώς πριν από περίπου τρία χρόνια είχε γίνει εκεί αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, κατά το οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας άνδρας.

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