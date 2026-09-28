Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση σήμερα, νέα κακοκαιρία από Τετάρτη με βροχές και ανέμους έως 9 μποφόρ

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Με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και σταδιακή βελτίωση ξεκινά η εβδομάδα, μετά τα έντονα φαινόμενα που έπληξαν αρκετές περιοχές της χώρας το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, ενώ νέα μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους.

Η Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα κυλήσει με βελτιωμένο καιρό στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο αρχικά αναμένονται τοπικές βροχές στην Κρήτη και πιθανώς σε τμήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας, των Σποράδων και της Εύβοιας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά.

Πού έπεσε το περισσότερο νερό το Σαββατοκύριακο

Τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν ότι σημαντικά ύψη αθροιστικής βροχόπτωσης σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββάτου 26 και της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου.

Η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό στον Καβομαλιά, όπου το συνολικό ύψος έφτασε τα 180 χιλιοστά.

Ιδιαίτερα σημαντικά ήταν επίσης τα ύψη βροχής σε περιοχές της Εύβοιας και της Ανατολικής Στερεάς, όπου καταγράφηκαν τιμές από 110 έως 160 χιλιοστά.

Τα έντονα φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα σε τοπικό επίπεδο, ενώ οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο ήταν αυτές που δέχθηκαν τα μεγαλύτερα ποσά βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα.

Η πρόγνωση για σήμερα Δευτέρα

Πιο αναλυτικά, σήμερα Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, αναμένονται:

Κρήτη: τοπικές βροχές με σταδιακή βελτίωση.

τοπικές βροχές με σταδιακή βελτίωση. Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια: πιθανές τοπικές βροχές νωρίς το πρωί.

πιθανές τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Υπόλοιπη χώρα: παροδικές νεφώσεις, χωρίς σημαντικά φαινόμενα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου ,

, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 25-26 βαθμούς ,

, στην Ήπειρο έως 26 βαθμούς ,

, στη Θεσσαλία έως 25 βαθμούς ,

, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά έως 25-27 βαθμούς ,

, στην Κρήτη από 11 έως 22-24 βαθμούς ,

, στα νησιά του Αιγαίου έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 5-6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι βόρειοι έως βορειοδυτικοί, ασθενέστεροι, έως 3-4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις, με βόρειους ανέμους έως 3-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες κατά 3-4 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν τοπικές νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με ανέμους έως 2-3 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 24-25 βαθμούς Κελσίου.

Νέα αλλαγή του καιρού από την Τετάρτη

Η βελτίωση δεν αναμένεται να διαρκέσει, καθώς από την Τετάρτη προβλέπεται νέα μεταβολή του καιρού με επιστροφή σε πιο έντονο φθινοπωρινό σκηνικό.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι η Εύβοια και η Κρήτη, όπου προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις.

Παράλληλα, άστατος καιρός αναμένεται στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, με τοπικές βροχές και φαινόμενα αστάθειας.

Άνεμοι έως 9 μποφόρ

Κύριο χαρακτηριστικό της νέας μεταβολής θα είναι η σημαντική ενίσχυση των ανέμων.

Οι ριπές αναμένεται να φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας ένα νέο κύμα έντονων φθινοπωρινών φαινομένων στη χώρα.

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