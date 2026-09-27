Έκρηξη στην Πλάκα: Στην Ελλάδα οι συγγενείς των θυμάτων, την Δευτέρα η ταυτοποίηση των θυμάτων – Ξεκινούν έλεγχοι στα γειτονικά κτίρια, τι ανησυχεί τον Λέκκα

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Στην Ελλάδα βρίσκονται πλέον συγγενείς των έξι θυμάτων της φονικής έκρηξης στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία επίσημης ταυτοποίησης των σορών.

Συγγενείς βρέθηκαν και στο σημείο της τραγωδίας, ενώ για την ταυτοποίηση αναμένεται να αξιοποιηθεί και γενετικό υλικό, μέσω σύγκρισης DNA. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή της.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μεταξύ των έξι νεκρών είναι τέσσερις Αμερικανοί υπήκοοι που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, μία Ελληνίδα και ο Βρετανός σύζυγός της. Οι Αρχές συνεχίζουν παράλληλα τη συλλογή στοιχείων από τον χώρο της κατάρρευσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Ξεκινά ελέγχους η πολεοδομία

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στρέφεται και στην κατάσταση των κτιρίων που βρίσκονται γύρω από το σημείο της τραγωδίας.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε γειτονικές και απέναντι κατασκευές, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καλούνται να εξετάσουν εάν έχει επηρεαστεί η στατική τους επάρκεια. Για τη Δευτέρα έχουν προγραμματιστεί αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας σε τουλάχιστον δύο γειτονικά κτίρια που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης. Εξειδικευμένο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συλλέγει και αξιολογεί στοιχεία από τα συντρίμμια, ενώ εξετάζονται εγκαταστάσεις, σωληνώσεις και άλλα δομικά στοιχεία του κτιρίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει προσδιοριστεί οριστικά η αιτία της έκρηξης.

Λέκκας: «Το κτήριο ήταν ιδιαίτερα τρωτό»

Στην ανάγκη άμεσου και ενδελεχούς ελέγχου των κτιρίων στην Πλάκα, αλλά και στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης εκτάκτων αναγκών για την περιοχή, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην εκπομπή «Live Now» του ΕΡΤnews, μετά την τραγωδία.

Ο κ. Λέκκας, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο, περιέγραψε την κατάσταση του κτιρίου όπου σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά και τις ζημιές που υπέστησαν τα γειτονικά και απέναντι κτίρια.

Όπως ανέφερε, με βάση την ανταλλαγή απόψεων με στελέχη της ΕΜΑΚ, την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε ανώτερο όροφο του κτιρίου, όπου υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και θα μπορούσαν να συνδέονται με διαφορετικούς παράγοντες, ακόμη και με την ενεργοποίηση ενός ηλεκτρικού διακόπτη.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εστίασε ιδιαίτερα στη συμπεριφορά του κτιρίου μετά την έκρηξη. Όπως εξήγησε, επρόκειτο για παλαιά κατασκευή, ηλικίας περίπου 100 ετών, «χωρίς ουσιαστικό φέροντα οργανισμό ή με υποτυπώδη φέροντα οργανισμό». Η κατασκευή βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε τοιχοποιίες από τούβλα, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, την καθιστούσε ιδιαίτερα ευάλωτη σε ένα ισχυρό συμβάν.

Ο καθηγητής πρόσθεσε πως «στο κτίριο που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά έχει αποσπαστεί σημαντικό τμήμα της τοιχοποιίας, ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν εκτεταμένες καταστροφές». Ο κ. Λέκκας σημείωσε χαρακτηριστικά ότι από τη μία πλευρά «λείπει η δεξιά γωνία», με ένα ξύλινο παράθυρο να συμβάλλει στη στήριξη τμήματος της κατασκευής.

Ακόμη, τόνισε ότι απαιτείται επισταμένος έλεγχος από μηχανικούς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το συγκεκριμένο κτίριο μπορεί να παραμείνει όρθιο ή εάν θα πρέπει να καθαιρεθεί. Αντίστοιχος έλεγχος απαιτείται και στο κτίριο της αριστερής πλευράς, ενώ ζημιές έχουν καταγραφεί και στις απέναντι κατασκευές, καθώς δομικά στοιχεία εκτοξεύθηκαν προς την απέναντι πλευρά με μεγάλη ταχύτητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Πλάκα, όπου, όπως υποστήριξε, περίπου το 70%-80% των κτιρίων είναι παλαιές κατασκευές.

Για την Πλάκα ειδικότερα, ο κ. Λέκκας υποστήριξε ότι απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης εκτάκτων αναγκών, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη σεισμούς, πυρκαγιές, εκρήξεις και έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και την ιδιαιτερότητα του πυκνού ιστορικού ιστού και του οδικού δικτύου της περιοχής.

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