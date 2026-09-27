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27.09.2026 14:33

Έκρηξη στην Πλάκα: Πληροφορίες για ύπαρξη ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου στην κουζίνα – Τι «είδε» ο πρόεδρος των Τεχνικών Καύσης

27.09.2026 14:33
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«Δεν έχω ξαναδεί τέτοια έκρηξη», ανέφερε ο Γιώργος Καλύβας, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης, σχολιάζοντας την έκρηξη στην Πλάκα και το ενδεχόμενο να προηγήθηκε διαρροή φυσικού αερίου.

Όπως εξήγησε μιλώντας στο ΕΡΤnews, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του κλάδου, στον δεύτερο όροφο του κτηρίου υπήρχε εγκατεστημένη συσκευή φυσικού αερίου και ήταν τοποθετημένη σε έναν ταχυθερμοσίφωνα μέσα στην κουζίνα. Ωστόσο, όπως τόνισε, τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν επιβεβαίωση των αιτιών της έκρηξης, καθώς η έρευνα των αρμόδιων αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Η έκρηξη, απ’ ό,τι λέγεται, ήταν στον δεύτερο όροφο. Το ωστικό κύμα ήταν τεράστιο. Η συσσώρευση του αερίου, αν τελικά αποδειχθεί ότι ήταν από αέριο, θα πρέπει να ήταν τεράστια», σημείωσε.

Ο κ. Καλύβας εξήγησε ότι η παρουσία συσκευής φυσικού αερίου από μόνη της δεν σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έκρηξης, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι και συντηρήσεις.

Έκρηξη στην Πλάκα: Πληροφορίες για ύπαρξη ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου στην κουζίνα – Τι είπε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος των Τεχνικών Καύσης

Όπως δήλωσε, ο ταχυθερμοσίφωνας είναι μία συσκευή αντίστοιχη με τις υπόλοιπες συσκευές φυσικού αερίου ως προς τη λειτουργία και την ασφάλεια. «Δεν έχει καμία διαφορά στη λειτουργικότητα ούτε στην επικινδυνότητα», σημείωσε, εξηγώντας ότι η ασφάλεια μιας εγκατάστασης εξαρτάται από την τήρηση των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

Ο ρόλος του ανιχνευτή και της βαλβίδας ασφαλείας

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου. Όπως εξήγησε, σε μία εγκατάσταση μπορεί να υπάρχει αισθητήρας ανίχνευσης αερίου συνδεδεμένος με βαλβίδα στη γραμμή μετά τον μετρητή, ώστε σε περίπτωση διαφυγής να διακόπτεται αυτόματα η παροχή.

«Από τη στιγμή που θα υπήρχε ανιχνευτής αερίου και η βαλβίδα στη γραμμή, με το παραμικρό θα έκλεινε», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας απλός αισθητήρας ανίχνευσης αερίου κοστίζει περίπου 100 ευρώ και μπορεί να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον τεσσάρων ετών, ανάλογα με τον τύπο και τις προδιαγραφές του.

Πώς γίνεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας περιέγραψε και τη διαδικασία που ακολουθείται για μία νέα εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Όπως λέει, αρχικά μηχανολόγος μηχανικός εκπονεί τη σχετική μελέτη, στην οποία προβλέπονται μεταξύ άλλων η θέση του μετρητή, η όδευση της σωλήνωσης και η θέση της συσκευής. Η μελέτη κατατίθεται στην Enaon EDA, η οποία είναι αρμόδια για το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

Μετά την έγκριση της μελέτης πραγματοποιείται η κατασκευή της εγκατάστασης. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον κ. Καλύβα, η Enaon EDA πραγματοποιεί αυτοψία και τους απαραίτητους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τη μελέτη και ότι δεν υπάρχουν διαρροές.

«Μετά πάμε εμείς οι τελευταίοι. Ανάβουμε, ρυθμίζουμε και δίνουμε τα νόμιμα πιστοποιητικά, για να κλείσει ο φάκελος», εξηγεί.

«Για καινούργιο λέβητα είναι όλα τα πράγματα σε μια σειρά και στην εντέλεια, αλλιώς δεν μπορεί να πάρει αέριο», σημείωσε ο κ. Καλύβας.

Η ετήσια συντήρηση και οι παράνομες εργασίες

Το πρόβλημα, σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να εμφανιστεί στη συνέχεια, όταν οι εγκαταστάσεις δεν συντηρούνται και δεν ελέγχονται συστηματικά.

«Πρέπει κάθε χρόνο να συντηρείται ο λέβητας», τόνισε, σημειώνοντας ότι η υποχρέωση αφορά όλους τους λέβητες, ανεξάρτητα από το αν λειτουργούν με φυσικό αέριο, πετρέλαιο, υγραέριο ή άλλο καύσιμο.

Ο κ. Καλύβας αναφέρθηκε παράλληλα σε ένα ακόμη ζήτημα που, όπως υποστηρίζει, αφορά την αγορά των εργασιών συντήρησης: την παρουσία επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

«Έχουμε πολλούς παράνομους στην αγορά, οι οποίοι πάνε και κάνουν συντήρηση, δεν έχουν πιστοποιητικά, δεν έχουν χαρτιά», είπε, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «μεγάλο πρόβλημα».

Έκρηξη στην Πλάκα: Πληροφορίες για ύπαρξη ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου στην κουζίνα – Τι είπε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος των Τεχνικών Καύσης

Όπως επισήμανε, ο καταναλωτής θα πρέπει μετά την ετήσια συντήρηση να λαμβάνει το προβλεπόμενο νόμιμο πιστοποιητικό, ενώ υποστηρίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητάς του.

Παράλληλα, αναφέρει ότι κάθε τέσσερα χρόνια απαιτείται έλεγχος στεγανοποίησης της γραμμής, όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.

«Το αέριο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα»

Αναφερόμενος στις συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε έκρηξη, ο κ. Καλύβας εξήγησε ότι απαιτείται μεγάλη συγκέντρωση αερίου σε έναν κλειστό και ανεπαρκώς αεριζόμενο χώρο.

«Η μεγάλη συσσώρευση αερίου είναι σε έναν κλειστό χώρο, ο οποίος δεν αερίζεται και έχει συσσωρευτεί πολύ μεγάλη ποσότητα, πολλά κυβικά φυσικού αερίου», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι σύγχρονοι λέβητες φυσικού αερίου στην πλειονότητά τους τοποθετούνται σε εξωτερικούς χώρους, όπως τα μπαλκόνια, γεγονός που, όπως εξήγησε, περιορίζει σημαντικά την πιθανότητα συγκέντρωσης μεγάλης ποσότητας αερίου.

«Το αέριο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα, οπότε θα φύγει στην ατμόσφαιρα», σημείωσε.

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