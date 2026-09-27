Ακίνητα: Σπίτι με… μετρητά αγοράζουν οι Έλληνες – Μόλις μία στις τέσσερις αγορές με δάνειο

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Η αγορά κατοικίας μπορεί να έχει πάρει φωτιά, οι τιμές να ανεβαίνουν και τα στεγαστικά να επιστρέφουν, αλλά για όποιον θέλει να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα ένας κανόνας εξακολουθεί να ισχύει: χρειάζονται πολλά δικά του λεφτά.

Μόλις το 23% των αγοραπωλησιών ακινήτων στη χώρα μας πραγματοποιείται με στεγαστικό δάνειο. Δηλαδή, λιγότερες από μία στις τέσσερις.

Στην Ευρώπη η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 45%, που σημαίνει ότι σχεδόν μία στις δύο αγορές ακινήτων γίνεται με τη βοήθεια των τραπεζών.

Τα στοιχεία της IMS Financial Consulting αποτυπώνουν τη μεγάλη απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει την ελληνική κτηματαγορά από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, παρά το γεγονός ότι τα στεγαστικά δάνεια έχουν αρχίσει ξανά να ανεβάζουν ταχύτητα.

Στην πράξη, η μεγάλη διαφορά σημαίνει ότι η ελληνική αγορά ακινήτων εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στα ίδια κεφάλαια των αγοραστών.

Όποιος διαθέτει αποταμιεύσεις, οικογενειακή βοήθεια ή χρήματα από την πώληση άλλου περιουσιακού στοιχείου βρίσκεται σαφώς σε καλύτερη θέση.

Για τους υπόλοιπους, η απόσταση από την επιθυμία για αγορά μέχρι το συμβόλαιο παραμένει μεγάλη.

Και αυτό γίνεται ακόμη δυσκολότερο όσο οι τιμές των κατοικιών ανεβαίνουν. Το ποσό που πρέπει να διαθέσει ο αγοραστής από την τσέπη του μεγαλώνει, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να περάσει και από τα τραπεζικά κριτήρια για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση.

Έτσι εξηγείται, σε έναν βαθμό, και γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για αγορά κατοικίας, χωρίς αυτό να μετατρέπεται πάντοτε σε πραγματική συναλλαγή.

Τα στεγαστικά, πάντως, επιστρέφουν

Η κατάσταση έχει αρχίσει να αλλάζει, έστω και από πολύ χαμηλή βάση. Το 2020 οι τράπεζες είχαν εκταμιεύσει μόλις 594 εκατ. ευρώ σε νέα στεγαστικά δάνεια. Το 2021 το ποσό αυξήθηκε στα 884 εκατ. ευρώ και το 2022 στα 1,213 δισ. ευρώ.

Μετά την προσωρινή υποχώρηση στα 1,062 δισ. ευρώ το 2023, η στεγαστική πίστη πήρε ξανά μπροστά.

Οι εκταμιεύσεις έφτασαν τα 1,301 δισ. ευρώ το 2024 και τα 1,672 δισ. ευρώ το 2025.

Μέσα σε πέντε χρόνια, δηλαδή, τα νέα στεγαστικά σχεδόν τριπλασιάστηκαν. Η απόσταση από την Ευρώπη, ωστόσο, παραμένει μεγάλη. Και αυτό δείχνει πόσο πίσω είχε μείνει η τραπεζική χρηματοδότηση της κατοικίας στην Ελλάδα.

Ακόμη μεγαλύτερη κινητικότητα καταγράφεται φέτος. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2026, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων έφτασαν τα 1,246 δισ. ευρώ, από 979 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Μέσα σε έναν χρόνο οι τράπεζες έδωσαν περίπου 267 εκατ. ευρώ περισσότερα για αγορά κατοικίας, με την αύξηση να φτάνει το 27,3%.

Τα νούμερα δείχνουν ότι το στεγαστικό δάνειο επιστρέφει σταδιακά στην ελληνική αγορά. Ακόμη, όμως, δεν έχει γίνει το βασικό εργαλείο με το οποίο αγοράζεται ένα σπίτι, όπως συμβαίνει σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Σημαντικό κομμάτι της ανόδου προέρχεται από τα προγράμματα «Σπίτι μου», τα οποία έφεραν ξανά στις τράπεζες χιλιάδες νοικοκυριά που αναζητούν πρώτη κατοικία.

Οι σχετικές εκταμιεύσεις ξεκίνησαν από 239 εκατ. ευρώ το 2023, ανέβηκαν στα 470 εκατ. ευρώ το 2024 και έφτασαν τα 843 εκατ. ευρώ το 2025.

Η άνοδος συνεχίζεται με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα μέσα στο 2026.

Στο οκτάμηνο, οι εκταμιεύσεις μέσω του προγράμματος έφτασαν τα 589 εκατ. ευρώ, έναντι 381 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για αύξηση 54,6%.

Το πρόγραμμα, επομένως, έχει βάλει σημαντικό «καύσιμο» στη στεγαστική πίστη. Δεν έχει καταφέρει, όμως, να αλλάξει ακόμη τη συνολική εικόνα μιας αγοράς στην οποία τα περισσότερα συμβόλαια εξακολουθούν να γίνονται χωρίς στεγαστικό δάνειο.

Μέχρι 250.000 ευρώ ψάχνουν οι περισσότεροι

Υπάρχει και ένα δεύτερο εμπόδιο: οι τιμές. Το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στα ακίνητα αξίας έως 250.000 ευρώ. Εκεί βρίσκεται το κομμάτι της αγοράς στο οποίο μπορούν να κινηθούν ευκολότερα τα νοικοκυριά που χρειάζονται στεγαστικό για να αποκτήσουν σπίτι.

Όσο, όμως, ανεβαίνει η τιμή, τόσο λιγοστεύουν οι υποψήφιοι αγοραστές.

Πάνω από τις 550.000 ευρώ η ζήτηση εξασθενεί σημαντικά σε σχέση με τα διαθέσιμα ακίνητα, καθώς το ποσό που απαιτείται βγάζει εκτός αγοράς μεγάλο μέρος των νοικοκυριών.

Κάπως έτσι δημιουργείται το σημερινό παράδοξο της κτηματαγοράς: πολλοί ψάχνουν σπίτι, αλλά πολύ λιγότεροι μπορούν τελικά να το αγοράσουν.

Τα στεγαστικά επιστρέφουν, τα προγράμματα «Σπίτι μου» αυξάνουν τις εκταμιεύσεις, αλλά η πραγματικότητα παραμένει σκληρή για τον μέσο αγοραστή. Στην Ελλάδα, για να φτάσεις σήμερα από την αγγελία στο συμβόλαιο, το στεγαστικό από μόνο του συνήθως δεν αρκεί. Χρειάζεται και γερό «κομπόδεμα».

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