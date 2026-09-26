Άννα Βίσση: Διακόπηκε προσωρινά η μεγάλη συναυλία της λόγω βροχής – Δεν πτοήθηκαν οι χιλιάδες θεατές, ανάμεσα τους και celebrities (Photos/Video)

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Διακόπηκε προσωρινά πριν από λίγο η συναυλία της Άννας Βίσση, στο ΟΑΚΑ, λόγω της βροχής που συνεχίζεται στο Μαρούσι.

Η μεγάλη συναυλία διακόπηκε για λίγο, προκειμένου οι διοργανωτές να σκουπίσουν τα νερά της βροχής, που έχουν συγκεντρωθεί στη σκηνή του ΟΑΚΑ, όπου βγήκε λίγο νωρίτερα η γνωστή τραγουδίστρια, κάνοντας μία εντυπωσιακή είσοδο.

Και το ΓΕΜΙΣΕ

Και η βροχή δεν πτόησε κανέναν

Και είναι ΣΑΡΩΤΙΚΗ



κυρίες και κύριοι

ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΣΤΑΡ

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ #annavissi #annaxoaka pic.twitter.com/IKBwiacx5Y — 𝑀𝑜𝑛𝑘𝑒𝑦 𝐷. 𝐾𝑜𝑚𝑖 🐵 (@MonkeyDKomi) September 26, 2026

Λίγο μετά τις 20:00 και ενώ είχε ξεκινήσει το pre-show στη μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, ξεκίνησε να ψιχαλίζει.

Οι χιλιάδες θαυμαστές της τραγουδίστριας όμως, δεν έχασαν την καλή διάθεσή τους. Φόρεσαν τα αδιάβροχα που είτε είχαν φέρει μαζί τους είτε είχαν προμηθευτεί από τις εισόδους του σταδίου και παρέμειναν στις θέσεις τους, αναμένοντας τους δείκτες στα ρολόγια να δείξουν 21:00 και να βρεθεί στη σκηνή η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ».

Ιδίως οι θαυμαστές που είχαν επιλέξει θέση στις «αρένες», δηλαδή στα σημεία ακριβώς μπροστά στην τεράστια σκηνή, για να έχουν καλύτερη οπτική προς την Άννα Βίσση, είναι αυτοί που βράχηκαν περισσότερο.

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες πολλών, δεν σταματούν να σιγοτραγουδούν κάποιες από τις επιτυχίες της και να περιμένουν πώς και πώς να τη δουν live.

Ποιοι celebrities πήγαν στη συναυλία της

Πλήθος κόσμου έφτασε από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (26/9) στο ΟΑΚΑ για να απολαύσει τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση. Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00, ενώ το pre-show ξεκίνησε περίπου στις 20:00.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00 και άνοιξε το πρόγραμμα της με το τραγούδι «Αιγαίο».

Από τη μεγάλη βραδιά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και πολλοί Έλληνες celebrities, που διασκέδασαν στη συναυλία της «απόλυτης» Ελληνίδας σταρ.

Ανάμεσά τους, ο Βασίλειος Κωστέτσος, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Μαρία Σολωμού και η Ανδρομάχη.

Δείτε φωτογραφίες:

Ο πρώην μπασκεμπολίστας Νίκος Φιλίππου με τη σύζυγό του

Ο Βασίλειος Κωστέτσος

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος

Η ηθοποιός Μαρία Σολωμού

Ο ηθοποιός Αργύρης Πανταζάρας

Η τραγουδίστρια Ανδρομάχη

Από αριστερά ο σκηνοθέτης Αντώνης Καλογρίδης και ο Ραφαήλ Σουλιώτης

Η ανάρτηση της Άννας Βίσση λίγο πριν βγει στη σκηνή

Η Άννα Βίσση, λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ για την ιστορική συναυλία με δεκάδες χιλιάδες θεατές έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram.

Στη φωτογραφία φαίνεται η ίδια να ποζάρει και να κάνει το σήμα της νίκης, ενώ έχει ανέβει στην ειδική κατασκευή που την «προσγείωσε» στην τεράστια σκηνή.

Το πρόγραμμα της συναυλίας της άνοιξε με το τραγούδι «Αιγαίο» ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε λόγια ευγνωμοσύνης με το κοινό.

«Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά που θα ξεπεράσω το άγχος» είπε και στη συνέχεια πρόσθεσε «Αυτή η βραδιά θέλω να γίνει κάτι που θα θυμόμαστε όλοι μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ πάμε να το ζήσουμε μαζί».

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