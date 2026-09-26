Μηνύματα Τσίπρα στους «ανεξάρτητους»: Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για το «κατάστρωμα» της ΕΛΑΣ – Τα λάθη των νέων και τα «λάθη» των παλιών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μετά τη ΔΕΘ, ο απολογισμός που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας με τους συνεργάτες του για το πρώτο τετράμηνο της ΕΛΑΣ είναι θετικός, με το σκεπτικό πως ένα εγχείρημα που στήθηκε από το μηδέν, με νέα πρόσωπα και δομές, βρέθηκε εξαρχής και παραμένει μέχρι σήμερα στη δεύτερη θέση, στην κατάταξη του πολιτικού σκηνικού. Το στοίχημα από εδώ και πέρα, είναι να μεγαλώσει περισσότερο η απόσταση από τον τρίτο, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και φυσικά να μειωθεί η απόσταση από τον πρώτο, δηλαδή τη ΝΔ.

Με αυτό το στοίχημα κατά νου ο Αλέξης Τσίπρας σχεδιάζει τα επόμενα βήματά του, που περιλαμβάνουν την περαιτέρω οργανωτική ανάπτυξη του κόμματος, την επιστράτευση νέων προσώπων στην πρώτη γραμμή και τις εξορμήσεις του ίδιου σε όλη την Ελλάδα.

Υπάρχει όμως και μια εκκρεμότητα, σε σχέση με την εσωτερική διάταξη δυνάμεων, που δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο. Ο λόγος για τους ανεξάρτητους βουλευτές, που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά και δείχνουν να περιμένουν ένα σινιάλο για να περάσουν στην επόμενη φάση.

Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως σταθερά επαναλαμβάνει τους όρους που έχει θέσει εξ αρχής, ότι ναι μεν όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά, για κανέναν δεν υπάρχουν «προκρατημένες» θέσεις και κανείς δεν μεταφέρει προνόμια κι αξιώματα της προηγούμενης κατάστασης αλλά αντιμετωπίζεται ως ίσος με τους «νέους» που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην πολιτική. Αν μιλάμε δε για εν ενεργεία βουλευτές, παραμένει σε ισχύ ο όρος ότι θα πρέπει να παραιτηθούν από τις έδρες τους, καθώς όπως είπε και προχθές ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλει να φτιάξει κοινοβουλευτική ομάδα με υλικά από άλλα κόμματα, η ΕΛΑΣ θα αποκτήσει δική της κοινοβουλευτική ομάδα όταν την ψηφίσει ο λαός.

Τα ίδια μηνύματα έστειλε με τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, τα ίδια μηνύματα επανέλαβε και με την συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ την Τετάρτη. Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να αντιλαμβάνεται πως κάποιοι διστάζουν να αφήσουν την βουλευτική τους έδρα για να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ χωρίς να έχουν εξασφαλίσει κάποια θέση που θα τους υπόσχεται προοπτική και μετά τις εκλογές.

Ένας ο τρόπος ένταξης στην ΕΛΑΣ

Ωστόσο στο μυαλό του, η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι αυτή που έχουν ακολουθήσει πρόσωπα όπως ο Συμεών Κεδίκογλου και ο Γιώργος Καραμέρος: παραίτηση από την έδρα και εγγραφή στην ΕΛΑΣ με την ιδιότητα του απλού μέλους. Αυτές τις περιπτώσεις φωτογράφισε ως παράδειγμα στην συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ λέγοντας ότι « είδατε και παραδείγματα βουλευτών που παραιτηθήκανε και είπαν πάμε στο κατάστρωμα και δίνουν τη μάχη ως στρατιώτες». Εξ ου και ανέφερε πως είναι έξω όσοι θέλουν να είναι έξω

Κάτι που μεταφράζεται ως εξής: «μην περιμένετε ντηλ εκ των προτέρων, ελάτε με τους όρους που έχω θέσει και τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία». Κοινώς, το πρώτο βήμα ένταξης, περιλαμβάνει θέση στο «κατάστρωμα».

Η «κλεψύδρα» και τα λάθη

Σε συνέχεια δε των όσων είπε την Τετάρτη, μέσω συνομιλητών του στέλνει ένα νέο μήνυμα. Πώς τα χρονικά περιθώρια ένταξης στην ΕΛΑΣ, δεν είναι απεριόριστα, δεν θα δεχθεί δηλαδή όσους αποφασίσουν να κάνουν το βήμα ένταξης τελευταία στιγμή, παραμονές εκλογών. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως δε θέλει να επιτρέψει εντυπώσεις ότι υπάρχουν στελέχη δύο και τριών ταχυτήτων, πως δηλαδή υπάρχουν κάποιοι που θα έρθουν και θα αξιοποιηθούν (σε ψηφοδέλτια και θέσεις) τελευταία στιγμή όταν άλλοι έχουν τρέξει ήδη χιλιόμετρα.

Μέσω των ίδιων συνομιλητών, ο Αλέξης Τσίπρας στέλνει ένα επιπλέον μήνυμα. Ότι θα επιμείνει στην προσπάθεια ανάδειξης νέων στελεχών και πως θα συνεχίσει να τα στηρίζει. Είναι ενδεικτική η ατάκα του που μεταφέρουν όσοι μιλούν μαζί του «καλύτερα τα λάθη των νέων από τα λάθη των παλιών». Τι σημαίνει αυτό; Στη συνέντευξη Τύπου στην ΔΕΘ στις 9 Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στα «λάθη» που κάνουν τα στελέχη της ΕΛΑΣ με κατανόηση και φάνηκε να τα δικαιολογεί. Αντιθέτως, μιλώντας για το παρελθόν συνέδεσε τα λάθη των «παλιών» περισσότερο με «προσωπικές στρατηγικές» για τις οποίες διεμήνυσε πως πλέον δεν γίνονται ανεκτές.

Βέβαια δεν είναι μόνο τα «λάθη» που κάνουν οι νέοι το ζήτημα, αλλά και το γεγονός πως δεν είναι «μπαρουτοκαπνισμένα» κι αυτό φαίνεται στο ότι δεν μπορούν να εμβαθύνουν, δεν ξέρουν τα ζητήματα σφαιρικά, δεν έχουν ευελιξία στις συζητήσεις στα πανέλ και περιορίζονται στο να μεταφέρουν τη γραμμή. Η εικόνα αυτή έχει δώσει λαβή για συζητήσεις περί της ανάγκης που έχει ο Τσίπρας από παλιούς και έμπειρους, ώστε να αντέχουν τη σύγκριση στα πάνελ με τα έμπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη υπάρχει ο προβληματισμός στην ΕΛΑΣ, ότι αν μαζευτούν πολλοί από τους παλιούς θα δώσουν την εικόνα ενός «ΣΥΡΙΖΑ 2», κάτι που δεν θέλει με τίποτα ο Αλέξης Τσίπρας.

Πάντως δεν είναι μόνο τα νέα στελέχη της ΕΛΑΣ που κάνουν λάθη. Αμέσως μετά την ΔΕΘ, εν μέσω του καβγά με την κυβέρνηση για την κοστολόγηση, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, έχων πείρα στα δημοσιονομικά από τη φάση της διακυβέρνησης (όχι όμως από τηλεοπτική αντιπαράθεση) δεν αντελήφθη εγκαίρως την παρανόηση των όσων είπε κατά τη συζήτηση σε τηλεοπτικό πάνελ, με αποτέλεσμα να μένει η εντύπωση πως συμφώνησε στο ότι το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ κοστίζει 7,5 δις ετησίως. Κάτι που πάντως αντιμετωπίστηκε γρήγορα με ανακοίνωση που ξεκαθάριζε ότι μιλά για την τετραετία. Ο έμπειρος πρώην βουλευτής Αν. Αττικής Γιώργος Καραμέρος κατέφυγε σε μια ιδιαιτέρως χοντροκομμένη δήλωση για να περιγράψει την συμπίεση των εισοδημάτων των πολιτών λόγω των κυβερνητικών πολιτικών – έκανε λόγο για «σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα», για να προσθέσει λίγο μετά: «Για την ακρίβεια μας πίνει και το αίμα με το καλαμάκι».

Διαβάστε επίσης

Ανασκευάζει ο Σχοινάς μετά το «άδειασμα» στους προκατόχους του – «Έφυγαν με το κεφάλι ψηλά, τα προβλήματα ξεκίνησαν πριν το 2019»

Με θυρίδα στην Εθνική ο Κουλκουδίνας που συμβούλεψε όσους δεν αντέχουν τη βενζίνη να παίρνουν τα μέσα

Συμμαχία Ελλήνων: Ζητά να μπει στις δημοσκοπήσεις, μετά τη στήριξη Κασιδιάρη