Με θυρίδα στην Εθνική ο Κουλκουδίνας που συμβούλεψε όσους δεν αντέχουν τη βενζίνη να παίρνουν τα μέσα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κάποιες… κακές γλώσσες λένε ότι χθες, στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ επικράτησε μια κάποια αναταραχή, μετά τις δηλώσεις του βουλευτή Ημαθίας της ΝΔ, Σπύρου Κουλκουδίνα, ο οποίος δήλωσε ότι η αυξημένη κινηση στους δρόμους, η οποία δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση της χρήσης των ΜΜΜ, δείχνει ότι οι Έλληνες ακόμα αντέχουν.

Η αναταραχή, λένε οι πληροφορίες, προκλήθηκε από το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ δεν γνώριζαν και πολύ καλά τον εν λόγω βουλευτή, καθώς η κοινοβουλευτική του παρουσία ήταν μηδαμινή, μέχρι να επικαλεστεί την κίνηση στη λεωφόρο Συγγρού ως ένδειξη ότι οι πολίτες αντέχουν την αύξηση της τιμής των καυσίμων και να υποδείξει τη χρήση των ΜΜΕ σε όποιον δεν αντέχει να διαθέσει 10 ευρώ για να πάει και να επιστρέψει από τη δουλειά του. Ως γνωστόν, η δήλωση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι το ερώτημα, από ποια οικονομική θέση δίνει αυτή τη συμβουλή. Η δημοσιευμένη δήλωση περιουσιακής κατάστασής του για τη χρήση 2024 δίνει αρκετά στοιχεία. Μεταξύ άλλων, ο βουλευτής δηλώνει ότι μισθώνει από το 2021 θυρίδα στην Εθνική Τράπεζα. Η δήλωση καταγράφει τη μίσθωση της θυρίδας, όχι το περιεχόμενό της.

Τι καταγράφει το «πόθεν έσχες»

Πέρα από τη θυρίδα, στη δήλωση Πόθεν Έσχες του βουλευτή εμφανίζονται:

Εισοδήματα 35.821,93 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και συναφείς αμοιβές, 22.302,87 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα και 4.116 ευρώ στην κατηγορία εισοδημάτων που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά. Καταγράφονται επίσης 7.500 ευρώ σε ξεχωριστή κατηγορία που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια και δωρεές.

από μισθωτές υπηρεσίες και συναφείς αμοιβές, από επιχειρηματική δραστηριότητα και στην κατηγορία εισοδημάτων που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά. Καταγράφονται επίσης σε ξεχωριστή κατηγορία που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια και δωρεές. Τρία ακίνητα στην Κατερίνη , καταχωρισμένα ως υπόγεια αποθήκη 80,68 τ.μ. και δύο κατοικίες 77,78 και 162,47 τ.μ. Δηλώνονται ως αποκτήσεις του 2024, με πλήρη κυριότητα. Στις τρεις εγγραφές επαναλαμβάνεται το ίδιο συμβόλαιο και συνολικό τίμημα 225.000 ευρώ · το ποσό δεν πρέπει να μετρηθεί τρεις φορές. Ως πηγές χρηματοδότησης αναγράφονται δάνειο 200.000 ευρώ και εισοδήματα προηγούμενων ετών 25.000 ευρώ.

, καταχωρισμένα ως υπόγεια αποθήκη 80,68 τ.μ. και δύο κατοικίες 77,78 και 162,47 τ.μ. Δηλώνονται ως αποκτήσεις του 2024, με πλήρη κυριότητα. Στις τρεις εγγραφές επαναλαμβάνεται · το ποσό δεν πρέπει να μετρηθεί τρεις φορές. Ως πηγές χρηματοδότησης αναγράφονται δάνειο 200.000 ευρώ και εισοδήματα προηγούμενων ετών 25.000 ευρώ. Συμμετοχές σε τρεις επιχειρήσεις : 100% σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ με δηλωμένο αρχικό κεφάλαιο εισφοράς 200.000 ευρώ, 50% στην K & K Yachting ΙΚΕ και 50% σε ομόρρυθμη εταιρεία συστεγασμένων φαρμακείων. Το αρχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας δεν είναι αποτίμηση της σημερινής περιουσίας του εταίρου της.

: 100% σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ με δηλωμένο αρχικό κεφάλαιο εισφοράς 200.000 ευρώ, 50% στην και 50% σε ομόρρυθμη εταιρεία συστεγασμένων φαρμακείων. Το αρχικό κεφάλαιο μιας εταιρείας του εταίρου της. Τρία επιβατικά Ι.Χ., στο ένα από τα οποία κατέχει ποσοστό 50%, καθώς και τραπεζικοί λογαριασμοί με δηλωμένα υπόλοιπα, ανάμεσά τους ατομικός λογαριασμός 13.938,35 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα.

Κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν συνιστά μομφή για την περιουσία του βουλευτή. Φωτίζουν, όμως, την απόσταση ανάμεσα στην προσωπική του οικονομική κατάσταση και στην ευκολία με την οποία αντιμετώπισε τα 10 ευρώ της καθημερινής μετακίνησης. Για έναν εργαζόμενο που μετρά κάθε έξοδο μέχρι το τέλος του μήνα, η απάντηση «πάρε τα μέσα» δεν είναι οικονομική πολιτική. Είναι υπόδειξη από κάποιον που δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει την ίδια πίεση.

Μετά τις αντιδράσεις, ο κ. Κουλκουδίνας υποστήριξε ότι οι δηλώσεις του διαστρεβλώθηκαν και ότι είχε αναφερθεί και στην ανάγκη περαιτέρω ελαφρύνσεων. Αυτή είναι η δική του εξήγηση. Δεν αναιρεί, ωστόσο, το πολιτικό βάρος της αρχικής τοποθέτησης: όταν η βενζίνη ακριβαίνει, ο πολίτης περιμένει από έναν κυβερνητικό βουλευτή απαντήσεις για το κόστος της, όχι οδηγίες για το πώς θα περιορίσει τις μετακινήσεις ή/και τα έξοδά του.

Διαβάστε επίσης

Γεωργιάδης: Καμία πιθανότητα συγκυβέρνησης, καμία συνωμοσία εντός της ΝΔ κατά Μητσοτάκη – Η ατάκα αλά… Φλωρίδη για την Τουρκία (video)

Βουλή – Επιτροπή Δεοντολογίας: «Ναι» μόνο με ψήφους της ΝΔ στην άρση ασυλίας Πολάκη – «Όχι» για Πλεύρη, Θεοδωρικάκο

Μαρινάκης: Η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπέμπει αυτοπεποίθηση – Τι είπε για τα καύσιμα