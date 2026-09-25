Ο Μητσοτάκης και το καλώδιο, ο προσεκτικός Δένδιας, ο Σχοινάς αδειάζει προκατόχους, ο Αυλωνίτης «δοκιμάζει» τις αντοχές της Χαριλάου, ο Τσίπρας και οι βουλευτές

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Καλημέρα σας.

Αυτή η ιστορία με το καλώδιο αρχίζει να μπερδεύεται ακόμα περισσότερο απ’ όσο μπερδεμένη ήταν μέχρι τώρα.

Η κυβέρνηση λέει ότι προχωράει το έργο, αλλά η Άγκυρα διαμήνυσε ότι χωρίς την άδειά της τίποτα δεν θα γίνει.

Γύρω από το έργο διακρίνω γενικά πολλά κενά και κάποια γκρίζα σημεία ως προς το σχέδιο, το χρονοδιάγραμμα και το ποιος κάνει τι. Για παράδειγμα, είχε ειπωθεί πως θα αναλάβουν οι Γάλλοι, που πήραν και την εταιρεία ειδικού σκοπού για το καλώδιο, να βρεθεί λύση με τους Τούρκους. Μετά, όμως, αυτό άλλαξε – σαν να χάθηκαν κάπου οι Γάλλοι.

Χρονοδιάγραμμα δεν έχει δοθεί. Τι ακριβώς θα γίνει μετά την Κάσο και ιδίως στα ανοιχτά προς την Κύπρο, όπου εμπλέκονται με διάφορους τρόπους και οι Αιγύπτιοι και οι Λίβυοι, που έχουν τις δικές τους ισορροπίες με τους Τούρκους, ουδείς μπορεί να απαντήσει.

Την ίδια ώρα παρατηρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλιμακώνει τη ρητορική του στο θέμα, διαβεβαιώνοντας ότι το έργο θα γίνει και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα γίνει ανεξάρτητα από το τι λέει ή μπορεί να πει η Τουρκία. Κι ενώ γνωρίζει πως αυτό ίσως ξαναφέρει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου.

Πηγές που παρακολουθούν τις εξελίξεις προβληματίζονται για το εάν όλο αυτό το σκηνικό, δηλαδή ο χειρισμός της κυβέρνησης, σχετίζεται με πιθανές επιδράσεις στα εσωτερικά πολιτικά θέματα, αλλά προς το παρόν δεν έχουν απαντήσεις.

Οι αποστάσεις Δένδια…

Στο μεταξύ, πολλοί παρατηρούν ότι ο Νίκος Δένδιας έχει διακριτική παρουσία, στα όρια της ελεγχόμενης πρόσκαιρης απόσυρσης από την πρώτη γραμμή, τις τελευταίες εβδομάδες.

Λίγο το σύστημα «Ασπίδα του Αχιλλέα», με το μπλέξιμο για τον πηγαίο κώδικα, λίγο η επερχόμενη ένταση με το καλώδιο, μάλλον τον έχουν προβληματίσει και του έχουν ξυπνήσει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση.

Πήγε βέβαια στο Κάιρο, πιθανότατα για να καταλάβει τις προθέσεις των Αιγυπτίων απέναντι στη συμφωνία της Μέκκας – ο Ερντογάν τους έχει καλέσει να συμμετάσχουν. Και προφανώς για να δει τι γίνεται με τη Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά.

Αλλά όλα αυτά με χαμηλούς τόνους.

…και η επίθεση από Λαζαρίδη

Άλλωστε, ο υπουργός Άμυνας έχει να αντιμετωπίσει και τα όχι και τόσο φίλια «γαλάζια πυρά».

Ο Μακάριος Λαζαρίδης τον έχει βάλει στο στόχαστρο, επειδή δεν του απαντούσε ο διευθυντής του στο υπουργείο.

Και επανήλθε κατηγορώντας τον, χωρίς να τον κατονομάσει, ότι είχε πάρει το μέρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε έναν καβγά της με τον Δημήτρη Καιρίδη στη Βουλή. Απίθανα πράγματα από τον απόφοιτο του College of Southeastern Europe, αλλά έτσι είναι οι εσωκομματικοί πόλεμοι.

Ο Σχοινάς άδειασε τους πάντες

Τέτοιο επικό «άδειασμα» σε προκατόχους υπουργούς της ίδιας παράταξης δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει.

Συχνά πυκνά υπάρχουν διακριτές αποστάσεις από τους προηγούμενους, αλλά αυτό που έκανε ο Μαργαρίτης Σχοινάς στη Βουλή την Πέμπτη, εμφανίζοντας τον εαυτό του ως… αρχάγγελο της κάθαρσης και υποστηρίζοντας πως με τον ίδιο ξεκινάει από το «μηδέν» η ιστορία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει.

Εντάξει, ο άνθρωπος ίσως δεν ενστερνίζεται τα καθιερωμένα στις πολιτικές και εσωκομματικές συμπεριφορές, αλλά έτσι εξέθεσε και το Μαξίμου και πέντε-έξι υπουργούς μαζί.

Το άγχος της εκλογής στη Θεσσαλονίκη δεν είναι καλός σύμβουλος…

Ο Τσίπρας και οι βουλευτές

Το σήμα δόθηκε: Όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στην προσπάθεια της ΕΛΑΣ, παραιτηθείτε από τη βουλευτική σας έδρα, ενταχθείτε στο κόμμα και θα δούμε στην πορεία εάν θα είστε ξανά υποψήφιοι.

Αυτή ήταν η δήλωση-πρόσκληση του Αλέξη Τσίπρα προς τους ανεξάρτητους βουλευτές που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό να μπουν στο νέο κόμμα, αλλά αποφεύγουν προς το παρόν να παραιτηθούν από τη Βουλή.

Δεν έχουν εμπιστοσύνη στον πρόεδρο Αλέξη ότι θα τους βάλει στις λίστες; Κάποιοι, ναι, αλλά υπάρχουν ορισμένοι που ξέρουν ότι είναι απίθανο να μην μπουν.

Δεν θέλουν να χάσουν ούτε πεντοχίλιαρο από τη βουλευτική αποζημίωση, άραγε;

Ναι, αλλά ο πρόεδρος Αλέξης είπε πως η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Και σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν ανάγκη τους μισθούς λίγων μηνών.

Λογικά, μέσα στον Οκτώβριο θα έχουμε παραιτήσεις και εντάξεις στην ΕΛΑΣ. Λογικά. Αλλά το λογικό δεν είναι και τόσο δεδομένο στον χώρο…

Η επιστροφή στον τόπο του… εγκλήματος

Μαθαίνω ότι εταιρεία δημοσκοπήσεων που είχε παλαιότερα άριστη σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, καίτοι είναι… πασοκοκρατούμενη τρόπον τινά, καταβάλλει προσπάθεια να πλασαριστεί ξανά στο περιβάλλον του προέδρου Αλέξη στην ΕΛΑΣ.

Η προηγούμενη συνεργασία της με τον χώρο δεν είχε στεφθεί με ιδιαίτερη επιτυχία, ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ, βασιζόμενος στις μετρήσεις και τις οδηγίες της, πάτωσε. Έκτοτε δεν υπήρξαν καν δείγματα ότι θα είχε νόημα μία νέα συμπόρευση.

Τώρα, για κάποιον λόγο, στην Αμαλίας γίνεται ξανά κουβέντα πάντως.

Δεν μου προξενεί εντύπωση, καθότι έχουν μαζευτεί αρκετοί του… υπαρκτού πειραματισμού…

Α, να μην ξεχάσω. Αυτή η εταιρεία ήταν από εκείνες που έλεγαν στον Τσίπρα το ’23 ότι δεν είναι πολύ πίσω από τη ΝΔ και πως μπορεί και να… κερδάει.

Ο Αυλωνίτης και ένα περίεργο… ρεκόρ

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης φλερτάρει με το ρεκόρ… αποχώρησης ή διαγραφής από κόμμα στο οποίο πήγε με… μεταγραφή.

Η υπόθεση μου θυμίζει και λίγο… ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, που παίρνει παίκτες τον Ιούλιο και τους διώχνει τον… Αύγουστο.

Τι συμβαίνει με τον Κερκυραίο πολιτικό; Ενώ πήγε προ ολίγων ημερών στο ΠΑΣΟΚ, οι δηλώσεις του για την ανάγκη συνεργασίας του Κινήματος με την ΕΛΑΣ, τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου έχουν προκαλέσει δυσφορία στη Χαριλάου Τρικούπη. Η γραμμή της είναι διαφορετική: δεν θέλει να ανοίγει θέματα συνεργασιών τώρα.

Κάποιοι λένε ότι, εάν επιμείνει να τα λέει, θα υπάρξει πρόωρο διαζύγιο: Ή θα του πουν να φύγει ή θα φύγει μόνος του.

Ορισμένοι, δε, εκτιμούν ότι η επιμονή Αυλωνίτη οφείλεται στο ότι διαπιστώνει πλέον πως δεν βρίσκει λειτουργική ισορροπία με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Κέρκυρα, τον Δημήτρη Μπιάγκη. Ο ίδιος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2023, αλλά τώρα δεν έχει ελπίδες. Εκτός αν πάει για δήμαρχος Κέρκυρας με την υποστήριξη όλης της κεντροαριστεράς και γι’ αυτό κάνει όλα αυτά τα ανοίγματα και τις τοποθετήσεις.

Δεν βγαίνουν εύκολα οι μεταγραφές

Βέβαια, η υπόθεση Αυλωνίτη – εξαιρετικός νομικός κατά τα άλλα και γενικά χωρίς διάθεση να κάνει εκπτώσεις στις πολιτικές του απόψεις – δείχνει και τις δυσκολίες των… μεταγραφών που έχει το ΠΑΣΟΚ.

Δεν είναι εύκολο να ενταχθούν ακόμα και βουλευτές που είναι έτοιμοι και υπάρχει κατ’ αρχήν συμφωνία, που λέμε.

Για παράδειγμα, πώς θα κατευναστούν οι αντιδράσεις των παπανδρεϊκών στην επικείμενη επιστροφή της Νίνας Κασιμάτη;

Ή πώς θα πειστεί ο ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης να δώσει μία μάχη δίχως ιδιαίτερη προοπτική, εντασσόμενος στο ψηφοδέλτιο του Πειραιά;

Και επίσης, πώς θα βρεθεί φόρμουλα με τη Θεοδώρα Τζάκρη – που πρέπει, όμως, να βρεθεί, καθώς είναι η μόνη που θα φέρει… ακέραιη έδρα στο ΠΑΣΟΚ – ώστε να μην πει κανείς τίποτα για την καταστατική ρύθμιση περί του ορίου 20ετούς κοινοβουλευτικής παρουσίας;

Κάποιοι λένε ότι και με τον Νικόλα Φαραντούρη η μεταγραφή έχει θέματα… προσαρμογής, αλλά δεν τον φοβάμαι τον Κεφαλλονίτη. Θα βρει ρυθμό στο τέλος, σαν τον Ταμπόρδα…

Οι Τσινάκηδες παραδίδουν ολόκληρη την Cosmos Sport

Ένας επιχειρηματικός κύκλος 44 ετών κλείνει για την οικογένεια Τσινάκη. Η βρετανική JD Sports ενεργοποίησε το δικαίωμα για την αγορά του τελευταίου 20% της Cosmos Sport, βάζοντας στο τραπέζι περίπου 44 εκατ. ευρώ και αποκτώντας πλέον το 100% της κρητικής αλυσίδας. Ο Φραγκίσκος Τσινάκης είχε ξεκινήσει το 1982 από ένα κατάστημα στη Χερσόνησο, ενώ αργότερα τη σκυτάλη πήραν οι γιοι του Μιχάλης, Λευτέρης και Κώστας. Το 2021 οι Βρετανοί είχαν αγοράσει το 80%, αφήνοντας την οικογένεια με το υπόλοιπο 20%. Πέντε χρόνια αργότερα έρχεται το τελευταίο βήμα. Και μόνο οι αριθμοί δείχνουν πόσο μεγάλωσε το εγχείρημα: οι πωλήσεις της Cosmos Sport έφτασαν το 2025 τα 212,16 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη τα 20 εκατ. ευρώ.

Ο Βακάκης ξαναμοιράζει χρήμα στους μετόχους του

Ο Απόστολος Βακάκης έχει αποδείξει ότι προτιμά το ταμείο από τις μεγάλες υποσχέσεις και η Jumbo ξαναβάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη. Με καθαρά κέρδη 120,6 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, η εταιρεία προχωρά σε νέα έκτακτη χρηματική διανομή ενός ευρώ ανά μετοχή, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητες τις εκτιμήσεις της για το 2026. Το ενδιαφέρον βρίσκεται ακριβώς εκεί: παρά το δύσκολο περιβάλλον στο λιανεμπόριο, ο Βακάκης δεν αλλάζει τον πήχη που έχει βάλει για τη χρονιά και ταυτόχρονα επιστρέφει κεφάλαια στους μετόχους. Η γνωστή συντηρητική συνταγή της Jumbo –ρευστότητα, προσεκτικές κινήσεις και γενναίες διανομές όταν το επιτρέπει το ταμείο– παραμένει λοιπόν σε πλήρη ισχύ. Και οι μέτοχοι δύσκολα θα παραπονεθούν.

Το «Σπίτι μου» έχει συμβάλλει στην εκτόξευση των εκταμιεύσεων στη στεγαστική πίστη

Ισχυρή δυναμική καταγράφει η στεγαστική πίστη στην Ελλάδα, με τις εκταμιεύσεις νέων δανείων από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να κινούνται με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και το κόστος χρηματοδότησης για τους δανειολήπτες να διαμορφώνεται, σε βασικές κατηγορίες σταθερού επιτοκίου, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, σύμφωνα με στοιχεία της IMS Financial Consulting. Οι συνολικές εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων «Σπίτι μου», υπερτετραπλασιάστηκαν μέσα σε μία πενταετία, από 594 εκατ. ευρώ το 2020 σε 2,515 δισ. ευρώ το 2025. Πρόκειται για ποσό 4,2 φορές υψηλότερο σε σχέση με το 2020, ενώ μόνο το 2025 οι συνολικές εκταμιεύσεις αυξήθηκαν κατά 42% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Γιατί η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ απορροφά την θυγατρική της ΑΝΟΞΑΛ

Στο πλαίσιο εταιρικού μετασχηματισμού εντάσσεται το σχέδιο συγχώνευσης με απορρόφηση της ΑΝΟΞΑΛ από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Ο εταιρικός μετασχηματισμός εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2026. Η ΑΝΟΞΑΛ, με έτος ίδρυσης το 1971, δραστηριοποιείται στην κατεργασία και ανακύκλωση σκραπ αλουμινίου για παραγωγή πλακών αλουμινίου για έλαση και μπιγετών αλουμινίου για εφαρμογές υψηλών προδιαγραφών στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το βιομηχανικό συγκρότημα της εταιρείας περιλαμβάνει μονάδα διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης σκραπ, μονάδα χύτευσης, φούρνο απολακοποίησης (green melter), καθώς και φούρνους τήξης, αναμονής και ομογενοποίησης.

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