Ρύθμιση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Σχοινάς αδειάζει τους προκατόχους του, «δεν καλύπτω κανέναν» – Κόντρα για τις καταγγελίες περί κάλυψης των «Φραπέδων»

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Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται στη Βουλή η συζήτηση για το άρθρο 74 στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης το οποίο σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητά να αποσυρθεί αφού δεν πείθεται ότι θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές από τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που προανήγγειλε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Ο Υπουργός αντέδρασε σε υψηλούς τόνους στις σχετικές τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Ωστόσο αίσθηση προκάλεσε στο άνοιγμα της τοποθέτησής του το γεγονός ότι διαχώρισε τη θέση του από τους προηγούμενους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης που βαρύνονται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας πως ο ίδιος είναι η «νέα σελίδα» στο υπουργείο, άρα δεν ευσταθεί η κριτική ότι έρχεται να καλύψει παρανομίες.

«Να αποδίδονται προθέσεις στον υπουργό ότι δρα ως κολυμβήθρα του τι συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απλοϊκό ως σκέψη, εμένα ο ερχομός μου στο υπουργείο είναι η σελίδα του νέου κεφαλαίου» είπε. «Αν όλα ήταν καλά δε θα ερχόμουνα. Άρα το να μου λέτε σε πολιτικό επίπεδο ότι έρχομαι να καλύψω κάτι το οποίο έρχομαι να διορθώσω δε στέκει». Άλλωστε, πρόσθεσε, «Ήμουν ο πρώτος που μίλησα δημόσια για να στηρίξω την ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Μάλιστα, στο τέλος της ομιλίας του, ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα προς όσους συνδέονται με το παλιό σύστημα, καθώς ξεκαθάρισε ότι η παρουσία του στην Αχαρνών, όπως ο ίδιος την αντιλαμβάνεται, σηματοδοτεί μια διαφορετική εποχή και ταυτόχρονα προειδοποίησε εκείνους που θεωρεί ότι έχουν λόγους να ανησυχούν.

«Όσο είμαι εγώ στην Αχαρνών, οι μόνοι που έχουν να φοβούνται από την παρουσία μου εκεί είναι τα λαμόγια και οι θιασώτες του παλιού συστήματος. Εγώ είμαι εγγυητής και αρωγός του νέου συστήματος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Παναγιώτη Δουδωνή, ο οποίος νωρίτερα είχε υποστηρίξει πως ο νόμος είναι «κρυπτοαμνηστευτικός» και πως το υπουργείο έστειλε στη Λέσβο τον κ. Καββαδά (σ.σ. υφυπουργός Αγρ. Ανάπτυξης) ως «αυτοφωράκια» και ο ίδιος δεν έχει εμφανιστεί μια φορά «να απαντήσει στον πόνο αυτών των ανθρώπων».

«Ο κ. Δουδώνης σπούδασε στην Οξφόρδη, τον ορθό λόγο», είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς αλλά «ήρθατε με ένα κατακλυσμό να πείτε τον υφυπουργό “αυτοφωράκια”; Πήγε τέσσερις φορές στο πεδίο κοντά στον κόσμο, σ’ αυτούς που θέλετε να σας εκλέξουν. Eσείς πήγατε στη Λέσβο και συναντήσατε αυτούς που μονομερώς κήρυξαν το τέλος της ιχνηλάτησης στο νησί στη μέση της μάχης θέτοντας τη χώρα εκείνη τη στιγμή εκτός νομιμότητας, αν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, κάτι κάνει λάθος η Οξφόρδη». «Στη μάχη της Λέσβου δε χωράει χάιδεμα αυτιών αλλά συνεργασία και υπευθυνότητα» κατέληξε.

Νομοτεχνικές βελτιώσεις

Νωρίτερα, από το βήμα της Βουλής, ο Μαργαρίτης Σχοινάς προανήγγειλε δύο νομοτεχνικές βελτιώσεις στο επίμαχο άρθρο 74 του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να μην παραμείνει «καμία σκιά» γύρω από την ρύθμιση, μετά τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν την εισαγωγή του άρθρου στο νομοσχέδιο τελευταία στιγμή εκτός διαβούλευσης και το συνέδεσαν με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί νομιμοποίηση παράνομων ενισχύσεων της περιόδου 2018 – 2022.

Τις αιτιάσεις αυτές απέρριψε σήμερα από το βήμα της Βουλής και σε υψηλούς τόνους ο Μαργαρίτης Σχοινάς λέγοντας «δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν και δεν πρόκειται ποτέ να κάνω αυτά για τα οποία κατηγορήθηκα πριν από λίγο. Τελεία και παύλα».

Να αποσυρθεί το άρθρο 74 ζητά η αντιπολίτευση

Την στάση του κόμματος έκανε σαφή με δήλωσή του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κάνοντας λόγο για «ρύθμιση – πρόκληση», με το σκεπτικό ότι δίνει τη δυνατότητα να επωφεληθούν «διάφορα γαλάζια λαμόγια» που «έφαγαν» επιδοτήσεις από πραγματικούς αγρότες.

Άμεσες ήταν και οι αντιδράσεις ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ με τον Χρήστο Γιαννούλη και τον Δημήτρη Μάντζο να στρέφουν τα πυρά τους κατά της κυβέρνησης τόσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και για το επίμαχο άρθρο 74.

Ο Χρήστος Γιαννούλης σχολίασε ουσιαστικά πως αντί συγνώμης για το κυβερνητικό αποτύπωμα των τελευταίων επτάμισι ετών, ο υπουργός εκδήλωσε ένα «κρεσέντο οργής και αγανάκτησης» κι ενώ στο μεταξύ έχουν μεσολαβήσει γεγονότα που «δεν ωραιοποιούνται από μία καλή ομιλία», φέρνοντας στο επίκεντρο την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ακολούθως ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε την τοποθέτηση του υπουργού όχι ομιλία αλλά «χρονοκάψουλα» των τελευταίων επτάμισι ετών και «ομολογία αποτυχίας». «Τα είπατε καλύτερα από εμάς», σχολίασε, παραπέμποντας στις αναφορές του κ. Σχοινά για προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος, συναντήσεις «σε σκοτεινά γραφεία» και αλληλομετακύλιση ευθυνών.

Σε σχέση με το άρθρο 74 ο Νίκος Καραθανασόπουλος κράτησε επιφυλάξεις ακόμη και για τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που προανήγγειλε ο υπουργός. «Θα δούμε τις νομοτεχνικές βελτιώσεις», είπε, εκτιμώντας ωστόσο ότι αυτές δεν αναιρούν από μόνες τους τις ενστάσεις για το καθεστώς που δημιουργεί η διάταξη και τον κίνδυνο να αφήνονται περιθώρια εκμετάλλευσής της από «έναν επιτήδειο».

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας διερωτήθηκε γιατί δεν ήρθε νωρίτερα ο υπουργός στη Βουλή για να μιλήσει. «Τώρα σκεφτήκατε ότι έπρεπε να έρθετε στη Βουλή να μιλήσετε» διερωτήθηκε. «Η Πλεύση Ελευθερίας δεν θα συναινέσει σε αυτή την συνέχεια με την διαφθορά» είπε μεταξύ άλλων. «Είστε σε πλήρη σύγχυση» σημείωσε μεταξύ άλλων.

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