Επίθεση Καρυστιανού στον Γεωργιάδη για την κβαντική ιατρική: «Τρικυμία εν κρανίω, δεν μπορώ να το σχολιάσω διαφορετικά»

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Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε η Μαρία Καρυστιανού την επίθεση που εξαπέλυσε χθες σε βάρος της ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επ’ αφορμή των αποκαλύψεων για τους γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και γενικότερα τα διάφορα κέντρα εναλλακτικής ιατρικής.

Υπενθυμίζεται ότι ο Α. Γεωργιάδης, σε μια «εκρηκτική» συζήτηση με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, κατηγόρησε την πρόεδρο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία ότι «διαφημίζει κβαντική ιατρική, που δεν υπάρχει» και ότι θα ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα του υπουργείου Υγείας. Σχολιάζοντας, η Μ. Καρυστιανού είπε χαρακτηριστικά: «Τρικυμία εν κρανίω, δεν μπορώ να το σχολιάσω διαφορετικά. Έχει μπλέξει τα ξυλόλια, τα έχει μπλέξει γενικότερα. Πάλι ξανά στο επίκεντρο η κβαντική ιατρική, λες και δεν μπορεί ο καθένας να πληκτρολογήσει απλά quantum medicine και να δει τι είναι η κβαντική ιατρική».

«Είναι συνήθης πρακτική του κ. Γεωργιάδη να σηκώνει σκόνη για να συγκαλύψει την ουσία. Και η ουσία είναι ότι ζούμε σε μια χώρα στην οποία πρέπει να χάνονται πολίτες για να καταλαβαίνουμε το χάος που επικρατεί στην κυβέρνηση, στον κρατικό μηχανισμό γενικότερα, στο εάν γίνονται έλεγχοι, εάν είναι νόμιμα τα ιατρεία, εάν είναι νόμιμα ως προς τις ιατρικές πράξεις που μπορούνε να κάνουν, γιατί αυτό είναι το θέμα», συνέχισε η Μ. Καρυστιανού.

Τόνισε, δε, ότι «η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη, δεν είναι εναλλακτική θεραπεία όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης. Είναι συγκεκριμένη ιατρική πράξη που γίνεται για συγκεκριμένο ιατρικό σκοπό και φυσικά επειδή είναι παρεμβατική ενέχει και κινδύνους. Οπότε το θέμα είναι πού μπορεί να γίνει, ώστε σε περίπτωση συμβάματος όπως αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη δυστυχώς, να μπορεί να αντιμετωπιστεί κατάλληλα».

Αναφερόμενη στους «κομπογιαννήτες» που είπε ο Ά. Γεωργιάδης, τόνισε ότι «είναι απαράδεκτο να βγαίνει ο υπουργός Υγείας μιας χώρας και να μιλάει τόσο απαξιωτικά για το ξυλόλιο σε μια διαδικασία η οποία ακόμα είναι εν εξελίξει. Από πού δηλαδή γνωρίζει ότι σίγουρα δεν είχε ξυλόλιο, το οποίο βρέθηκε στα πορίσματα του χημείου του κράτους; Από πού το γνωρίζει ο κος Γεωργιάδης να μας ενημερώσει και μας; Θέλει να ασχολούμαστε με τη σκόνη για να μην καταλάβουμε τις ανεπάρκειες του συστήματος και ειδικά στον τομέα υγείας».

Όπως εξήγησε η ίδια, δεν υφίσταται ο όρος «κβαντικός γιατρός», αλλά πρόκειται για την εφαρμογή κβαντικής τεχνολογίας στη διάγνωση και την πρόληψη, ενώ πρόσθεσε ότι «ο βιοσυντονισμός, το functional και όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν και γίνονται και στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι οποίες θεωρούνται κάποιες εναλλακτικές, δεν είναι όμως θεραπείες, είναι περισσότερο στο κομμάτι της ολιστικής. Δηλαδή τι λέει η ολιστική; Ότι εγώ σαν γιατρός δεν παρεμβαίνω μόνο όταν υπάρχει ένα ιατρικό πρόβλημα. Παρεμβαίνω και στην πρόληψη και στο να βελτιώσω την υγεία του ασθενούς».

«Είμαι παιδίατρος και ασκώ την παιδιατρική, που σημαίνει ότι ακολουθώ τα πρωτόκολλα τα οποία έχω διδαχθεί. Όταν πρέπει να αντιμετωπίσω μια πνευμονία, μια αμυγδαλίτιδα ακολουθούμε συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Φαρμακευτική αγωγή, όπως ορίζουν τα όπως ορίζει η επιστήμη. Στα πλαίσια λοιπόν ότι εγώ έχω ολιστική θα πρέπει να γνωρίζω οτιδήποτε αφορά το παιδί, οποιεσδήποτε καινούργιες μέθοδοι υπάρχουν, στο οποίο θα βελτιώσουν το να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς λειτουργεί το σώμα, ο εγκέφαλος και πώς μπορούμε να τον βελτιώσουμε με φυσικές μεθόδους, είναι στο κομμάτι που με ενδιαφέρει εμένα. Είναι δηλαδή ένα extra κομμάτι», κατέληξε.

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