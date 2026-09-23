«Ριφιφί» στην τηλεθέαση κατάφερε ο Alpha την Τρίτη (22/9)

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Η κατά τεκμήριο και (γενική) ομολογία εξαιρετική δραματική σειρά «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια αποτέλεσε την Τρίτη την πρώτη επιλογή από όλες τις εκπομπές της ημέρας και ξεχώρισε από τις σειρές μυθοπλασίας.

Δεύτερη σε δημοφιλία της ημέρας ήταν η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και τρίτη -με απόσταση από την προπορευόμενή της- η ενημερωτική «Live news», πρώτη από όλες στην κατηγορία της.

Ψηλά ήταν για μια ακόμα ημέρα στις τηλεπροτιμήσεις η σειρά «Μπλε ώρες» και στη μέση της 10άδας πέρασε ο «Τροχός της τύχης» – για μόλις 6.000 τηλεθεατές δεν ήταν στη θέση του η σειρά «Δυο μαύρα πουκάμισα».

Ο ΑΝΤ1 εκπροσωπήθηκε στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο από το «Ντέρτι» και τη μεσημεριανή εκπομπή «Αποκαλύψεις» – από τα αξιοσημείωτα της ημέρας.

Το με απολαυστικό χιούμορ «Κάμπινγκ» ολοκλήρωσε τη 10άδα των κορυφαίων εκπομπών της ημέρας.

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