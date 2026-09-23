Φεστιβάλ ΚΝΕ: Στην έκθεση για τους 200 της Καισιαριανής ο Δημήτρης Κουτσούμπας – «Στα χνάρια τους βαδίζουμε, δεν τους ξεχνάμε»- Παρούσα και η Μάγδα Φύσσα

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Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, παρευρέθηκε την Τετάρτη, πρώτη μέρα των εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή στο πάρκο Τρίτση, στην ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Καισαριανής, στην οποία εκτίθενται όλες οι συγκλονιστικές εικόνες από τις τελευταίες στιγμές των 200, ανάμεσά τους δύο αδημοσίευτες φωτογραφίες, και άλλα μοναδικά ιστορικά τεκμήρια, σημειώματα εκτελεσμένων και υλικά από το αρχείο του ΚΚΕ.

Μαζί με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, την έκθεση επισκέφτηκε και η Μάγδα Φύσσα. Παρευρέθηκαν, επίσης, απόγονοι των 200 εκτελεσμένων, ανάμεσά τους οι Αμπελογιάννης Βασίλης, Σοφιανός Νίκος, Κυριακούδης Δημήτρης, Ζύμαρη Αθηνά και Τερζής Γιάννης.

Τον Δημήτρη Κουτσούμπα συνόδευαν οι Θοδωρής Χιώνης, Αμπατιέλος Νίκος και Μπέλλου Ελένη, μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, και ο Θοδωρής Κωτσαντής, Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ.

Μετά τη ξενάγηση, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή με πλούσιο πρόγραμμα, συναυλίες, συζητήσεις, ιστορική μνήμη, ιστορική πείρα. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, μετά τα εγκαίνια μιας πολύ σημαντικής έκθεσης για τους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής, γιατί ακριβώς ζούμε σε μια εποχή πολεμικής προετοιμασίας, στα πρόθυρα ενός ιμπεριαλιστικού γενικευμένου πολέμου και βέβαια η ιστορική μνήμη, η μελέτη της ιστορικής πείρας, είναι οδηγός για τους σύγχρονους, για τους σημερινούς αγώνες που κάνει ο λαός και η νεολαία μας.

Οι 200 κομμουνιστές, ήρωες της Καισαριανής, που τιμάμε και απόψε σ’ αυτούς εδώ τους χώρους, αποτελούν ζωντανό παράδειγμα, μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες θύματα του φασισμού-ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού και ο αγώνας τους, η θυσία τους, είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, πρέπει να βροντοφωνάξουμε όλοι μαζί και να παλέψουμε χέρι-χέρι να μην έρθει ποτέ πια πόλεμος, ποτέ φασισμός, για να βαδίσουμε όλοι μαζί στο δρόμο της ανατροπής. Λευτεριάς λίπασμα, οδηγοί της ελπίδας είναι πάντα οι πρώτοι νεκροί μας, είναι όλοι οι αθάνατοι ήρωες, νεκροί, του 20ου και του 21ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Στα χνάρια τους βαδίζουμε, δεν τους ξεχνάμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη».

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