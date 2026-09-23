Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Στα ATM αύριο οι πρώτοι δικαιούχοι – Ποιοι θα πληρωθούν μετά το Σαββατοκύριακο (video)

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Ξεκινούν αύριο (24/9) το απόγευμα από τον e-ΕΦΚΑ οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον Οκτώβριο.

Και αυτόν τον μήνα, η καταβολή των συντάξεων ακολουθεί τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Σύμφωνα λοιπόν με τις επίσημες ημερομηνίες πληρωμής, τα Ταμεία των μη μισθωτών θα πληρώσουν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και των μισθωτών την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Όπως συμβαίνει συνήθως με τις πληρωμές του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

Έτσι, η πρώτη πληρωμή αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη από το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.

Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου θα διενεργηθούν για σχεδόν 2.400.000 μη μισθωτούς την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

Το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

και θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.

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