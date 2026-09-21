O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Ηλιόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»

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Ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσουλός μίλησε για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και την επίσκεψη του στο ιατρείο του Ηλία Θεοδωρόπουλου και της Ιωάννας Γάκα στο Κολωνάκι.

Ο δημοσιογράφος που το 2025 πήρε μεταγραφή στον ΑΝΤ1 αποκάλυψε ότι λόγω του άγχους εκδήλωσε αυτοάνοσο. «Θέλω να έχουμε μια σχέση απόλυτης ειλικρίνειας και δε σκοπεύω να σας κρύψω το παραμικρό. Οφείλω να είμαι κρυστάλλινος απέναντί σας. Υπήρξα κι εγώ ένας από τους ανθρώπους που πέρασαν το κατώφλι αυτού του ιατρείου και θα σας εξηγήσω αμέσως το γιατί. Τον περασμένο Ιούνιο, λίγο πριν ρίξει αυλαία η περσινή σεζόν, διεγνώσθην δυστυχώς με ένα δεύτερο αυτοάνοσο νόσημα. Υποβλήθηκα σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις.Οι γιατροί μού εξήγησαν πως η πυροδότησή του οφειλόταν στο έντονο στρες, εκφράζοντας μάλιστα φόβους ακόμη και για την εμφάνιση ενός τρίτου αυτοάνοσου. Άλλωστε, η φύση της δημοσιογραφίας είναι εξαιρετικά αγχωτική. Όταν βρέθηκα αντιμέτωπος με αυτή τη διάγνωση, επισκέφθηκα τόσο δημόσιες δομές όσο και αρκετά ιδιωτικά ιατρεία. Η πλειοψηφία των ειδικών εστίαζε στο άγχος.», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πέτρος Κουσουλός είπε ότι έμαθε για το ιατρείο του Ηλιόπουλου και της Γάκα από φίλους. «Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των εξετάσεων και φτάνοντας στα τέλη Ιουνίου, κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής συζήτησης, άτομα της απολύτου εμπιστοσύνης μου αναφέρθηκαν στους δύο συγκεκριμένους γιατρούς. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η ύπαρξή τους μού ήταν εντελώς άγνωστη. Αγνοούσα παντελώς το ιατρείο της οδού Καρνεάδου… Αφού πρώτα συμβουλεύτηκα άλλους ειδικούς –αιματολόγους και αναισθησιολόγους–, οι οποίοι με διαβεβαίωσαν πως γνώριζαν τη γιατρό, αποφάσισα να κλείσω το πρώτο ραντεβού».

Ο δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι του κίνησε υποψίες η συμπεριφορά των γιατρών και προανήγγειλε πως θα παρουσιάσει ρεπορτάζ στις επόμενες εκπομπές. «Εκεί με συνόδευσε η σύζυγός μου, η Ευαγγελία. Ωστόσο, όταν άρχισαν να προκύπτουν περίεργες πληροφορίες και ξύπνησε το δημοσιογραφικό μου ένστικτο, η ιδιότητα του ασθενούς μπήκε στην άκρη. Τον λόγο πήρε ο ερευνητής. Το μεγάλο ερώτημα ήταν το τι ακριβώς διαδραματιζόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες του συγκεκριμένου ιατρείου.Ευτυχώς, προλάβαμε να καταγράψουμε όλα τα στοιχεία, τα οποία θα ενσωματωθούν στο ρεπορτάζ μας. Διότι, πάνω απ’ όλα, οφείλει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και να δικαιωθεί η μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη».

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