Σε δίκη με κατηγορίες για αθέμιτη άσκηση επιρροής και υπεξαίρεση η σύζυγος του Πέδρο Σάντσεθ

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Η σύζυγος του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, Μπεγκόνια Γκόμεθ Σάντσεθ, πρόκειται να δικαστεί με τις κατηγορίες αθέμιτης άσκησης επιρροής και υπεξαίρεσης.

Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο διέταξε τη Δευτέρα την παραπομπή της Γκόμεθ και της Κριστίνα Άλβαρεθ, βοηθού της στο γραφείο του πρωθυπουργού, μετά την απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Μαδρίτης τον Ιούλιο, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Η υπόθεση επικεντρώνεται σε κατηγορίες ότι η Γκόμεθ χρησιμοποίησε τη σχέση της για να προωθήσει την καριέρα της και να συν-διευθύνει ένα πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, ενώ παράλληλα χρησιμοποίησε δημόσιους πόρους και κυβερνητικό προσωπικό για ιδιωτικά συμφέροντα. Η ίδια αρνείται κάθε εμπλοκή.

Οι διαδικασίες αυτές είναι οι τελευταίες σε μια χρονιά γεμάτη σκάνδαλα για τον ηγέτη των Σοσιαλιστών Σάντσεθ. Ο πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεζ Θαπατέρο αντιμετώπισε πρόσφατα ερωτήματα σχετικά με ένα σχέδιο διάσωσης ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ λόγω πανδημίας, ενώ ο Σοσιαλιστής Σάντος Θερντάν ερευνήθηκε σε μια έρευνα για μίζες σε δημόσιο συμβόλαιο που αφορούσε τον πρώην υπουργό Χοσέ Λουίς Άμπαλος. Και οι δύο άνδρες αρνούνται ότι διέπραξαν κάποιο αδίκημα.

Η υπόθεση της Γκόμεθ θα παραπεμφθεί τώρα σε ανώτερο δικαστήριο, το οποίο πρέπει να ορίσει ημερομηνία ακρόασης. Ο εισαγγελέας της Ισπανίας, ο οποίος υποστηρίζει ότι τα στοιχεία δεν αποδεικνύουν ποινικό αδίκημα, και οι ομάδες υπεράσπισης ζητούν απαλλαγές. Η Hazte Oír, μια υπερ-καθολική ομάδα που ενεργεί ως ιδιωτικός κατήγορος, ζητά 13 χρόνια φυλάκισης για τη Γκόμεθ.

Ο δικηγόρος της, Jaime Campaner, υποστήριξε ότι το κατηγορητήριο του Hazte Oír περιέχει «σοβαρά τεχνικά ελαττώματα» που είναι ασυμβίβαστα με το νόμο και «μη διορθώσιμα» σε αυτό το στάδιο. Ζήτησε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

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