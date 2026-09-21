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21.09.2026 20:53

Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Ο 27χρονος δολοφόνησε την 25χρονη με 10 μαχαιριές – Οι αντιφάσεις που τον «έκαψαν» και η ομολογία

21.09.2026 20:53
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Μια ακόμη γυναίκα νεκρή από το χέρι του πρώην συντρόφου της, αυτή τη φορά στην Ηγουμενίτσα, προστέθηκε στο μακρύ κατάλογο των γυναικοκτονιών στη χώρα μας.

Η  νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου στον ποδηλατόδρομο στην Ηγουμενίτσα με τον 27χρονο να ταξιδεύει από το Αιγάλεω για να συναντηθεί με την 25χρονη πρώην σύντροφό του και να την μαχαιρώνει θανάσιμα με 10 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός της

Οι δύο τους φέρεται να διατηρούσαν σχέση μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, ενώ ο ίδιος φέρεται να επιδίωκε να επανασυνδεθούν, με τους συγγενείς και τους φίλους της να μην μπορούν να πιστέψουν αυτή την τραγωδία και να κάνουν λόγο για έναν «άγγελο» που έχασε τη ζωή του από το χέρι του 27χρονου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους σημειώθηκε έντονος διαπληκτισμός, με τον 27χρονο να τραυματίζει θανάσιμα την 25χρονη με μαχαίρι.

Τη νεαρή γυναίκα εντόπισε αρχικά ένας περαστικός, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν την 25χρονη νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου.

Λίγα μέτρα πιο μακριά βρέθηκε τραυματισμένος ο 27χρονος.

Πώς επιχείρησε να «θολώσει τα νερά» ο δράστης

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος και η 25χρονη είχαν δεχθεί επίθεση από τέσσερις αγνώστους, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Ωστόσο, κατά την εξέταση από τους αστυνομικούς, ο 27χρονος φέρεται να υπέπεσε σε αντιφάσεις σχετικά με την υποτιθέμενη επίθεση. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τελικά παραδέχθηκε ότι σκότωσε την 25χρονη.

Μάλιστα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα».

Στη συνέχεια, υπέδειξε στις Αρχές το σημείο όπου είχε πετάξει το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποίησε.

Σοκ από τον ιατροδικαστή: Δέκα τραύματα από μαχαίρι

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό της 25χρονης φέρεται να έδειξε συνολικά δέκα τραύματα από μαχαίρι. Τα τραύματα εντοπίζονται στον θώρακα και τη ράχη, ενώ η νεαρή γυναίκα έφερε επίσης δύο βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ένα στο πόδι.

Ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρει πολλαπλά τραύματα, τα οποία φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά.

Μεταξύ άλλων, έχει υποστεί βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και υποβλήθηκε σε παροχέτευση.

Οικονομικές διαφορές επικαλέστηκε ο γυναικοκτόνος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε στη συνέχεια ότι ο διαπληκτισμός με την 25χρονη ξεκίνησε εξαιτίας οικονομικής διαφοράς, ενώ ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα του χρωστούσε 2.000 ευρώ.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, τα ακριβή αίτια και το κίνητρο της δολοφονίας δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία της 25χρονης στην Ηγουμενίτσα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το γεγονός ότι ο 27χρονος είχε μαζί του μαχαίρι όταν συναντήθηκε με την 25χρονη, στοιχείο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της έρευνας προκειμένου να αποσαφηνιστεί το σενάριο προμελέτης. Οι απαντήσεις θα προκύψουν από το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων, τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, τις καταθέσεις και την αξιολόγηση των κινήσεων του 27χρονου πριν και μετά το έγκλημα.

Η 25χρονη Πηνελόπη είχε σπουδάσει Βιολογία και εργαζόταν σε μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή της Θεσπρωτίας. Ωστόσο, άφησε εκεί την τελευταία της πνοή, άγρια δολοφονημένη, βυθίζοντας στο πένθος τη οικογένειά της.

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