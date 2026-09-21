Ηγουμενίτσα: Οικονομικές διαφορές επικαλείται ο γυναικοκτόνος, πήγε στο ραντεβού με σουγιά – Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση (video)

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Σοκάρει η βιαιότητα της δολοφονίας της 25χρονης από τον 27χρονο πρώην σύντροφο της το βράδυ της Κυριακής (20/9) στην Ηγουμενίτσα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, η νεαρή κοπέλα δέχτηκε πολλαπλά και μοιραία χτυπήματα σε όλο της το σώμα.

Όπως προέκυψε από την εξέταση του πτώμά της, το σώμα της έφερε μαχαιριές σε διάφορα σημεία και συγκεκριμένα στον θώρακα, στη ράχη και στο πόδι, ενώ εντοπίστηκαν δύο ιδιαίτερα βαθιά τραύματα στην περιοχή του τράχηλου.

Το σενάριο του 27χρονου για ληστεία και η ομολογία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα.

Το θύμα έμενε και εργάζονταν στην Ηγουμενίτσα ενώ ο 27χρονος στην Αθήνα.

Αρχικά ο 27χρονος γυναικοτόνος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις έρευνες. Ειδικότερα, υποστήριξε ψευδώς πως τόσο ο ίδιος όσο και η πρώην σύντροφός του δέχθηκαν ξαφνική επίθεση από τέσσερα άγνωστα άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά, τα οποία έπειτα τράπηκαν σε φυγή.

Ωστόσο, γρήγορα άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις. Οι άνδρες της Ασφάλειας κατάφεραν να εξιχνιάσουν την υπόθεση και κατά την ανάκρισή του λύγισε, ομολογώντας πως εκείνος της αφαίρεσε τη ζωή.

Αναφερόμενος στο κίνητρο που τον όπλισε, ισχυρίστηκε πως είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός με οικονομικό υπόβαθρο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ».

«Τσακωθήκαμε και θόλωσα», φέρεται να είπε κυνικά κατά την εξέτασή του.

Το χρονικό της δολοφονίας

Την 25χρονη εντόπισε ένας πολίτης, ο οποίος τηλεφώνησε στην αστυνομία. Την ίδια ώρα ο καθ’ ομολογίαν δράστης τηλεφώνησε επίσης στην Άμεση Δράση και ζήτησε βοήθεια.

Το τηλεφώνημα στις Αρχές έγινε στις 21:44, πέντε λεπτά μετά την πρώτη ενημέρωση της Αστυνομίας για την 25χρονη, με τον 27χρονο εκείνη τη στιγμή να μην μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας για την παροχή πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα παραμείνει για νοσηλεία και σήμερα, καθώς ένα από τα τραύματα που προκάλεσε στον εαυτό του είναι πιο βαθύ.

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