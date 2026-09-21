Αναζητούνται απαντήσεις για τον θάνατο του 15χρονου στην Καρίτσα: Σχεδόν 56 λεπτά έκανε το ασθενοφόρο να φτάσει στο σημείο

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Ουσιαστικά αβοήθητος άφησε την τελευταία του πνοή ο 15χρονος που πέθανε ξαφνικά στην Καρίτσα Λάρισας, καθώς παρόντες στο περιστατικό και αρμόδιοι «ψαχνόντουσαν» για να βρουν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, την ώρα που το παιδί έχανε τη μάχη για τη ζωή. Σοβαρά ερωτήματα προκαλούν οι αιτιάσεις της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που υποστηρίζει ότι τα άλλα δύο πιο κοντινά ασθενοφόρα ήταν ήδη σε διακομιδή περιστατικών, αλλά και, με λίγα λόγια, ότι και να ήταν διαθέσιμα, θα χρειαζόντουσαν σχεδόν τον ίδιο χρόνο!

Το χρονικό της τραγωδίας άρχισε να ξετυλίγεται το μοιραίο βράδι, όταν συγγενείς του αγοριού πανικόβλητοι επικοινώνησαν με το κέντρο επιχειρήσεων, αναφέροντας πως ο 15χρονος είχε χάσει τις αισθήσεις του και απαιτούνταν η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομειακή μονάδα. Σχεδόν αμέσως επικοινώνησαν ξανά τηλεφωνικά, ενημερώνοντας για την επιδείνωση της κατάστασης του παιδιού, καθώς δεν ανέπνεε και έβγαζε αφρούς από το στόμα.

Καθώς ωστόσο δεν βρισκόταν διαθέσιμο ασθενοφόρο, έγιναν προσπάθειες έστω και για να βρεθεί ιδιώτης γιατρός ή και απινιδωτής κοντά στην Καρίτσα, χωρίς αποτέλεσμα.

Τι αναφέρει η 5η ΥΠΕ για το περιστατικό

Η 5η ΥΠΕ, αναφέρει για τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής, 20 Σεπτεμβρίου 2026, ότι τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή σε 24ωρη βάση.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 21:05 για επείγον περιστατικό στην Καρίτσα.

Η 5η ΥΠΕ σημειώνει ότι οι χρόνοι διαδρομής προς την περιοχή είναι:

Λάρισα – Καρίτσα: 55 λεπτά

Αγιά – Καρίτσα: 50 λεπτά

Γόννοι – Καρίτσα: 47 λεπτά

Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τα ασθενοφόρα των Κέντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων δεν ήταν διαθέσιμα, καθώς βρίσκονταν σε διακομιδές άλλων περιστατικών.

Το ένα κατευθυνόταν προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και το άλλο προς το Συκούριο, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή να αναχωρήσει Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα.

Σε ανακοίνωσή της, η 5η ΥΠΕ αναφέρει:

«Τα Κέντρα Υγείας Αγιάς και Γόννων διαθέτουν ασθενοφόρα και πληρώματα και καλύπτουν την περιοχή 24 ώρες το 24ωρο. Συγκεκριμένα, για το ανωτέρω τραγικό περιστατικό, χθες το βράδυ 20/9/2026 ειδοποιήθη το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ 21:05 για επείγον περιστατικό στην περιοχή της Καρίτσας (απόσταση Λάρισας – Καρίτσας 55 λεπτά και Αγιάς – Καρίτσας 50 λεπτά και Γοννων– Καρίτσας 47 λεπτά). Τα ασθενοφόρα των Κεντρων Υγείας Αγιάς και Γόννων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν σε διακομιδή περιστικών προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας το ένα και Συκούριο το άλλο, με αποτέλεσμα να σταλεί Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ από τη Λάρισα, η οποία αφίχθη στην Καρίτσα 21:50, παρέλαβε το περιστατικό το οποίο δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε κατηγορία R1, σύμφωνα με τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό αφίχθηστο Π.Γ.Ν. Λάρισας 23:39, όπου βεβαιώθηκε ο θάνατός του».

Χωρίς σφυγμό και αναπνοή ο 15χρονος

Με βάση τα στοιχεία της 5ης ΥΠΕ, η Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ έφθασε στην Καρίτσα στις 21:50, δηλαδή 45 λεπτά μετά την κλήση.

Όταν οι διασώστες παρέλαβαν τον 15χρονο, το παιδί δεν είχε σφυγμό και δεν ανέπνεε, ενώ το περιστατικό είχε χαρακτηριστεί κατηγορίας R1.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου έφθασε στις 23:39 και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας

Πρόσθετα στοιχεία για τη διαχείριση του περιστατικού έδωσε στο onlarissa.gr ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας, Γιάννης Γούλας.

Όπως ανέφερε, η κλήση στο ΕΚΑΒ καταγράφηκε στις 21:05 το βράδυ της Κυριακής. Οι άνθρωποι που επικοινώνησαν με το τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσαν ότι επρόκειτο για ένα παιδί 15 ετών το οποίο δεν ανέπνεε και ότι δεν υπήρχε γνωστό ιστορικό υγείας.

«Δεχθήκαμε μία κλήση για ένα παιδί 15 ετών στο χωριό Καρίτσα του νομού Λάρισας. Η κλήση που δόθηκε ήταν ότι δεν αναπνέει, χωρίς να υπάρχει ιστορικό. Αυτό ανέφεραν οι άνθρωποι που τηλεφώνησαν και επικοινώνησαν με το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ», δήλωσε.

Ο Γιάννης Γούλας επιβεβαίωσε ότι, όταν έγινε η κλήση, τα δύο ασθενοφόρα που βρίσκονταν πλησιέστερα στην περιοχή είχαν ήδη αναλάβει άλλα περιστατικά.

Όπως εξήγησε, τόσο το ασθενοφόρο του τομέα Τεμπών, που εδρεύει στο Κέντρο Υγείας Γόννων, όσο και εκείνο του Κέντρου Υγείας Αγιάς βρίσκονταν σε αποστολές.

Έτσι, όπως σημείωσε, δόθηκε εντολή στην Κινητή Μονάδα του ΕΚΑΒ που εδρεύει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας να κινηθεί προς την Καρίτσα.

Μικρή διαφορά στην καταγραφή της ώρας άφιξης

Στα στοιχεία που παραθέτει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ καταγράφεται μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με την ώρα άφιξης της μονάδας.

Ο Γιάννης Γούλας ανέφερε ότι η κλήση διαβιβάστηκε στις 21:05 και ότι το πλήρωμα έφθασε στην Καρίτσα στις 21:52.

Η 5η ΥΠΕ, από την πλευρά της, τοποθετεί την άφιξη στις 21:50.

«Δεν μπόρεσαν να αλλάξουν την πορεία του περιστατικού»

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ κατέβαλε προσπάθειες για τον 15χρονο, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να ανατραπεί η εξέλιξη.

«Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να καταφέρουν κάτι το οποίο θα άλλαζε την πορεία του περιστατικού», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Γούλας.

Υπό διερεύνηση τα αίτια της κατάρρευσης

Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής τι προκάλεσε την ξαφνική κατάρρευση του 15χρονου.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ Θεσσαλίας ανέφερε ότι το ΕΚΑΒ δεν έχει εικόνα για την αιτία του περιστατικού και ότι οι πληροφορίες που είχε στη διάθεσή του προέρχονταν από την κλήση που έγινε στο τηλεφωνικό κέντρο.

«Εμείς δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς είχε. Τα στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε είναι ότι δόθηκε η κλήση στις 21.05, ότι ανέφεραν πως δεν αναπνέει και ότι δεν υπάρχει ιστορικό», τόνισε.

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του 15χρονου παραμένουν υπό διερεύνηση.

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