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21.09.2026 11:07

Κρήτη: 35χρονη έκανε δύο απόπειρες αυτοκτονίας την ίδια μέρα – Σώθηκε από παρέμβαση φίλης της

21.09.2026 11:07
katathlipsi

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35χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης, επιχείρησε δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα να βάλει τέλος στη ζωή της και σώθηκε χάρη στην παρέμβαση φίλης της.

Η πρώτη απόπειρα μέσα στο σπίτι της

Η 35χρονη, υπήκοος Βουλγαρίας, επιχείρησε αρχικά να αυτοτραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο ενώ βρισκόταν στο σπίτι της, όπως αναφέρει το zarpanews.

Στο σημείο βρέθηκε μία φίλη της, επίσης υπήκοος Βουλγαρίας, η οποία της παρείχε τις πρώτες βοήθειες και κατάφερε να αποτρέψει την πρώτη απόπειρα.

Κατευθύνθηκε προς τα Ενετικά Τείχη

Λίγο αργότερα, ωστόσο, η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της και κατευθύνθηκε προς τα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου.

Η φίλη της αντιλήφθηκε την κατάσταση και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να την προλάβουν πριν πέσει από τα Τείχη.

Εισαγγελική εντολή για ακούσια νοσηλεία

Μετά τα δύο περιστατικά, ο εισαγγελέας διέταξε την ακούσια νοσηλεία της γυναίκας σε ψυχιατρική κλινική.

Η 35χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και παραμένει.

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