Κρήτη: 35χρονη έκανε δύο απόπειρες αυτοκτονίας την ίδια μέρα – Σώθηκε από παρέμβαση φίλης της

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35χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης, επιχείρησε δύο φορές μέσα στην ίδια ημέρα να βάλει τέλος στη ζωή της και σώθηκε χάρη στην παρέμβαση φίλης της.
Η 35χρονη, υπήκοος Βουλγαρίας, επιχείρησε αρχικά να αυτοτραυματιστεί με αιχμηρό αντικείμενο ενώ βρισκόταν στο σπίτι της, όπως αναφέρει το zarpanews.
Στο σημείο βρέθηκε μία φίλη της, επίσης υπήκοος Βουλγαρίας, η οποία της παρείχε τις πρώτες βοήθειες και κατάφερε να αποτρέψει την πρώτη απόπειρα.
Λίγο αργότερα, ωστόσο, η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της και κατευθύνθηκε προς τα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου.
Η φίλη της αντιλήφθηκε την κατάσταση και ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να την προλάβουν πριν πέσει από τα Τείχη.
Μετά τα δύο περιστατικά, ο εισαγγελέας διέταξε την ακούσια νοσηλεία της γυναίκας σε ψυχιατρική κλινική.
Η 35χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και παραμένει.
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