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21.09.2026 11:39

Μαρία Μαζωνάκη: Ο Γιώργος Μαζωνάκης δολοφονήθηκε, εκμεταλλεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι την ανάγκη του

21.09.2026 11:39
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Ξέσπασε η Μαρία Μαζωνάκη για το αναπάντεχο τέλος του αείμνηστου καλλιτέχνη. Η μικρότερη ηλικιακά από τις δύο αδερφές του τραγουδιστή, χαρακτήρισε «δολοφονία» τον θάνατο του.

Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης έπεσε θύμα ανθρώπων που «εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη του». Περιμένει να μάθει όλη την αλήθεια και να καταλογιστούν ευθύνες. Τίποτα για την ώρα δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο της.

Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε στην εκπομπή «Super Katerina» και στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης λατρεύτηκε από τον κόσμο, με πολλούς να προσπαθούν σήμερα να συμπαρασταθούν στην ίδια, στην αδερφή της και στους γονείς τους.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, προβλήθηκε μία τηλεφωνική συνέντευξη της Μαρίας Μαζωνάκη. Η ίδια ανέφερε: «Πώς να νιώσουμε; Εξοργισμένοι είμαστε.

Ο άδικος χαμός του. Τι να πούμε για το παιδί; Είμαι πολύ θυμωμένη. Ο Γιώργος δολοφονήθηκε… Δολοφονούνταν διαχρονικά. Εκμεταλλεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι την ανάγκη του».

Για την κατηγορούμενη γιατρό και τον σύζυγό της, η Μαρία Μαζωνάκη ανέφερε πως δεν γνωρίζει ποιος μεσολάβησε και έστειλε στο ιατρείο του Κολωνακίου τον αδερφό της.

Στην εκπομπή «Super Katerina», στάθηκε στην αγάπη του κοινού για τον Γιώργο Μαζωνάκη και στο αποτύπωμα που αφήνει πίσω του μέσα από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική του διαδρομή.

«Είμαστε καλά… Το μόνο που θέλω να πω στον κόσμο είναι ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δεν πειράζει για όσα ακούγονται, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο κόσμος θα θυμάται πάντα τον Γιώργο», δήλωσε η Μαρία Μαζωνάκη στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του Alpha και την Μαρία Βλάχου

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ΔΕΥΤΕΡΑ 21.09.2026 13:25
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