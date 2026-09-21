Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για την απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι οι δύο συλληφθέντες με βαρύ οπλισμό (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την παρέμβαση του εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε το πρωί της Δευτέρας (21/9) η απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος κι ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο (12/9) για διακίνηση βαρέος οπλισμού.

Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, εντός πέντε ημερών μετά την προσφυγή του εισαγγελέα Εφετών, καλείται να αποφασίσει για την τύχη των δύο κατηγορουμένων για τη διακίνηση οπλισμού.

Υπενθυμίζεται ότι ανακρίτρια και εισαγγελέας μετά την απολογία των δύο κατηγορούμενων την περασμένη εβδομάδα, αποφάσισαν να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, καθώς έκριναν ότι δεν είναι επικίνδυνοι ούτε να διαπράξουν το ίδιο αδίκημα ούτε να φύγουν από τη χώρα.

Η επιχείρηση για την αποτροπή του χτυπήματος εκτυλίχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην περιοχή των Συκεών. Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αξιοποιώντας κρίσιμα δεδομένα που διαβιβάστηκαν από την Interpol και ξένες διωκτικές υπηρεσίες, προχώρησαν στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 36 και 30 ετών, την ώρα που έβγαιναν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο.

Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν αναλάβει τον ρόλο των μεταφορέων του οπλισμού που προοριζόταν για τους φυσικούς αυτουργούς της δολοφονίας. Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή τους βρέθηκαν μια χάρτινη συσκευασία και μια πλαστική σακούλα, εντός των οποίων ήταν ένα πολεμικό τυφέκιο γιουγκοσλαβικής κατασκευής εξοπλισμένο με διόπτρα ακριβείας, ένα υποπολυβόλο Uzi, ασύρματοι επικοινωνίας καθώς και πλήθος φυσιγγίων.

Κατά την εξέτασή του, ο 36χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς πως παρέλαβε τον βαρύ οπλισμό στις 10 Σεπτεμβρίου στην Ευκαρπία από άγνωστο πρόσωπο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ενεργούσε κατ’ εντολή 49χρονου Τούρκου υπηκόου, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές Κορυδαλλού, με τελικό παραλήπτη μέλος της οργάνωσης «Daltonlar».

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Μαζωνάκη: Ο Γιώργος Μαζωνάκης δολοφονήθηκε, εκμεταλλεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι την ανάγκη του

Κρήτη: 35χρονη έκανε δύο απόπειρες αυτοκτονίας την ίδια μέρα – Σώθηκε από παρέμβαση φίλης της

Βουλιαγμένη: Συνελήφθη και η 21χρονη, κατηγορείται για συνέργεια – «Υπήρχαν εκατοντάδες ξαπλώστρες», λέει αυτόπτης μάρτυρας (video)