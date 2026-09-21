Γερμανία: Στο χείλος της αβύσσου Μερτς και CDU – Εφιαλτικά σενάρια για πολιτική παράλυση

Takeaways by to pontiki AI Τα εκλογικά αποτελέσματα στο Μεκλεμβούργο, όπου το κόμμα AfD κατέλαβε την πρώτη θέση ενώ το κυβερνών CDU έμεινε εκτός κοινοβουλίου, έχουν προκαλέσει πολιτική κρίση στη Γερμανία.

Η επικράτηση της ακροδεξιάς και η αδυναμία των παραδοσιακών κομμάτων του κέντρου να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους εντείνουν την πίεση προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Το πολιτικό μέλλον του Φρίντριχ Μερτς κρίνεται αβέβαιο μετά την ιστορική εκλογική αποτυχία του κόμματός του και την έντονη κριτική που δέχεται από τον γερμανικό τύπο.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η έλλειψη ριζικών μεταρρυθμίσεων και η πολιτική παράλυση ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω την επιρροή της AfD στις μελλοντικές εκλογικές αναμετρήσεις.

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Το σοκαριστικό αποτέλεσμα των τοπικών εκλογών στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου, όπου το ακροδεξιό AfD βγήκε πρώτο κόμμα και το κυβερνών CDU έμεινε εκτός του τοπικού κοινοβουλίου, οδηγούν τον καγκελάριο της Γερμανίας, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και, ενδεχομένως, την πολιτική ζωή της χώρας σε πλήρες αδιέξοδο.

Τα αποτελέσματα της Κυριακής μπορεί να μην αποτελέσουν μοιραία πλήγμα για τον Φρίντριχ Μερτς, αλλά με τα χαμηλά ποσοστά αποδοχής του, τις αντιδημοφιλείς μεταρρυθμίσεις που επιμένει να προωθήσει, και τον θρίαμβο της AfD στις κρατιδιακές εκλογές (είχε προηγηθεί το κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ) το πολιτικό μέλλον του κρέμεται από μια μια κλωστή.

«Θα γίνει τώρα ακόμη πιο δύσκολο για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να βρει το θάρρος και την πολιτική υποστήριξη για ένα πρόγραμμα ριζικών μεταρρυθμίσεων», δήλωσε στο Reuters ο Μάρσελ Φράτσερ, πρόεδρος του ερευνητικού ινστιτούτου DIW με έδρα το Βερολίνο. Εάν τα κόμματα του κυβερνώντος συνασπισμού εμείνουν στις κόκκινες γραμμές τους, προειδοποίησε, «η πολιτική παράλυση θα εδραιωθεί, η οικονομική αδυναμία θα επιμείνει και η πιθανότητα νίκης της AfD στις εκλογές του 2029 θα αυξηθεί περαιτέρω».

Από την πλευρά της, η δημοφιλής πρωθυπουργός του SPD στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία Μανουέλα Σβέσιγκ επέκρινε ανοιχτά τόσο την AfD όσο και τις μεταρρυθμίσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με επικεφαλής τον Μερτς. Η Σβέσινγκ τόνισε ότι η AfD κέρδισε ψήφους επικρίνοντας την υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία. «Πρώτον, στο κρατίδιό μου, πολλοί άνθρωποι αντιτίθενται στην υποστήριξη προς την Ουκρανία, τόσο οικονομική όσο και στρατιωτική», σημείωσε. «Και ένα δεύτερο σημείο: Πολλοί άνθρωποι επιθυμούν επίσης να δουν την ενέργεια να ρέει ξανά μέσω του Nord Stream».

«Σφαγή» από τα ΜΜΕ

Ο γερμανικός τύπος, επίσης, ξεσπάθωσε κατά του Μερτς: «Ποτέ άλλοτε η CDU δεν είχε χειρότερη εκλογική επίδοση», γράφει η tageszeitung για τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο. Σε κείμενο με τίτλο «Ένα λαϊκό κόμμα αντικρίζει την άβυσσο» η εφημερίδα του Βερολίνου σχολιάζει πως «ιδίως το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία είναι δραματικά κακό», μία «πανωλεθρία», όπως δήλωσε άλλωστε και ο ίδιος ο Φρίντριχ Μερτς.

«Η ετυμηγορία του εκλογικού σώματος είναι σκληρή για όσους δεν διαθέτουν ούτε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ούτε ένα εύστοχο μήνυμα», παρατηρεί από την πλευρά της με καυστικότητα η Süddeutsche Zeitung, αναφερόμενη στους υποψηφίους της CDU, ιδίως στον Ντάνιελ Πέτερς, υποψήφιο στο Μεκλεμβούργο. «Ο Πέτερς είναι ομολογουμένως συμπαθής και σοβαρός. Το πρόγραμμά του όμως, φάνηκε ανιαρό στους ψηφοφόρους». Τα αποτελέσματα των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο αποτελούν «μια ταπείνωση που αυτό το κόμμα δεν έχει βιώσει ποτέ ξανά».

Κατά τη SZ «η καλή είδηση από τις εκλογές είναι ότι το κέντρο μπορεί ακόμη να ανακόψει την AfD. Η κακή είναι πως η CDU αποτελεί πλέον σκιά του εαυτού της […] και κινδυνεύει να συνθλιβεί ανάμεσα στην AfD και τα αριστερά κόμματα – κάτι που εν μέρει οφείλεται στον Φρίντριχ Μερτς, […] αλλά και στο γεγονός ότι το κόμμα αμφισβητεί διαρκώς τον καγκελάριό του, προσδίδοντάς του την εικόνα του ηττημένου».

«Το γεγονός και μόνο ότι ο Μερτς προβαίνει και ο ίδιος σε δηλώσεις μετεκλογικά δείχνει πόσο μεγάλη είναι η εσωκομματική πίεση», διαπιστώνει και η tagesschau. «Η στρατηγική του Μερτς για αυτή την κρίση είναι το να κερδίσει χρόνο. Βάσει προγράμματος μέχρι τον Απρίλιο του 2027 δεν θα διεξαχθούν άλλες εκλογές σε κρατίδια που θα μπορούσαν να κλονίσουν περαιτέρω το κόμμα. Ο Μερτς ελπίζει επιπλέον πως θα προκύψουν καλύτερες ειδήσεις από την οικονομία, μεταξύ άλλων απόρροια της απόδοσης των επενδύσεων από το ειδικό ταμείο. […] Προσφάτως ο καγκελάριος μίλησε εκτενώς για το ότι οι πολίτες σύντομα θα δουν τα πράγματα να βελτιώνονται, […] καθώς και το ότι η Γερμανία έχει “βγει από την οικονομική κρίση”».

Εστιάζοντας στη Μανουέλα Σβέσιγκ, υποψήφια του SPD στο Μεκλεμβούργο, το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND) σχολιάζει πως οι εκλογές αυτές και η επιτυχία των Σοσιαλδημοκρατών «απέδειξαν ότι η AfD μπορεί να δεχθεί επίθεση και από το πολιτικό κέντρο. […] Δεν είναι λοιπόν αναπόφευκτη μοίρα το να βάφεται ο χάρτης μπλε [στο χρώμα της AfD] σε κάθε εκλογική αναμέτρηση». Επιπλέον, «η AfD ενδέχεται να έχει φτάσει στο απόγειό της. Διότι, σύμφωνα με τους δημοσκόπους, έχει εξαντλήσει τη δεξαμενή των δυνητικών ψηφοφόρων της. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση θα επιβεβαιωθεί στο μέλλον μόνο εάν τα κόμματα του κέντρου καταφέρουν να προσεγγίσουν ξανά τους ψηφοφόρους τους – όπως το πέτυχε η Σβέσιγκ στα βορειοανατολικά της χώρας».

Βασικό ζήτημα παραμένει πάντως το γεγονός ότι «το αστικό κέντρο συνεχίζει να διαβρώνεται». Και στο Βερολίνο, όπου επικράτησε η Αριστερά, «τα κόμματα του κέντρου είναι υπερβολικά αδύναμα από πλευράς προσώπων και υπερβολικά κενά από πλευράς πολιτικού περιεχομένου για να μπορέσουν να συσπειρώσουν τον κόσμο γύρω τους». Ως εκ τούτου «το πολιτικό κέντρο χρειάζεται μία νέα στέγη. […] Υπάρχει στη χώρα μια λαχτάρα για ένα νέο πολιτικό ξεκίνημα και για εναλλακτικές λύσεις, ιδίως απέναντι στα κόμματα που κυβερνούν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, τη Χριστιανική Ένωση και το SPD, τα οποία δίνουν την εντύπωση πως, παρ’ ότι είναι μηχανές με πανίσχυρους κινητήρες, οι τροχοί τους απλώς σπινάρουν στην άμμο. Ένα νέο κίνημα θα είχε καλές πιθανότητες επιτυχίας: θα έπρεπε να είναι ένα πολιτικό κίνημα βάσης με χαρισματική ηγεσία, ούτε σαφώς αριστερό ούτε σαφώς δεξιό, το οποίο […] θα προχωρούσε χωρίς ιδεολογικές δεσμεύσεις ευθεία μέσα από το κέντρο».

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