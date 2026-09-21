Στο Κάιρο ο Δένδιας για την τριμερή Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου

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Στο Κάιρο μεταβαίνει σήμερα, Δευτέρα (21/9) ο Νίκος Δένδιας. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα συμμετάσχει αύριο, Τρίτη (22/9), σε τριμερή συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στρατηγό Ashraf Salem Zaher και τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών χωρών, οι κοινές ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα.

Επίσης, θα συζητηθεί η συνεργασία στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της αμυντικής καινοτομίας καθώς και οι προκλήσεις στο περιβάλλον ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

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