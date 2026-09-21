Το… μακελειό στο prime time αρχίζει

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Τώρα μπαίνουν στα δύσκολα οι τηλεοπτικοί σταθμοί. Προφανώς και αναμένουν να δουν τι απήχηση θα έχουν τα νέα και τα αναμορφωμένα πρωινάδικα και οι άλλες εκπομπές. Αλλά όλοι θα κάνουν άσκηση «άπνοιας» στην «πιο μεγάλη ώρα». Στις 21.00. Στην έναρξη της «μάχης των μαχών» του πολέμου για την τηλεθέαση. Στη ζώνη υψηλής τηλεθέασης, όπως αλλιώς λέγεται το prime time και χρονικά διαρκεί έως τα μεσάνυχτα.

Τα κανάλια ετοιμοπόλεμα και οι ελληνικές σειρές μυθοπλασίας, νέες προτάσεις και περσινές με νέους κύκλους επεισοδίων, παρατεταγμένες στο πεδίο της «μάχης».

Στις 21.00 θα αναμετρηθούν οι σειρές «Κάμπινγκ» (Mega), «Μπλέ ώρες» (ΣΚΑΪ), «Το σόι σου» (Alpha), με το δεύτερο επεισόδιο του έκτου κύκλου καθώς το πρώτο θα έχει μεταδοθεί στις 20.00) και «Ντέρτι» (ΑΝΤ1). Επίσης την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα του «GNTM 7» (Star) και η σειρά δραματοποιημένων ντοκιμαντέρ «Κόκκινη γραμμή» (ΟPEN) ανεξιχνίαστων εγκληματικών υποθέσεων.

Στις 22.00 είναι προγραμματισμένα επεισόδια από τις σειρές «Δύο μαύρα πουκάμισα» (Mega- είχαν avant premier το βράδυ της Κυριακής) και «Ριφιφί» (Alpha). Την ίδια ώρα θα αρχίσει η μετάδοση επεισοδίων της πολυβραβευμένων σειράς εποχής «Peaky Blindres» (ΕΡΤ1).

Στο «Κάμπινγκ» ο Ιορδάνης Γιαλαμάς, άβουλος σύζυγος, φιλήσυχος λογιστής, νομοταγής πολίτης, εγκαταλειμμένος από τη γυναίκα του Βιβή, μετακομίζει αιφνιδίως με τα παιδιά του, Εύα και Πέτρο, στον «Άλλο κόσμο», ένα απομονωμένο κάμπινγκ λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα. Στις λιγοστές αποσκευές τους, μόνο τα απολύτως απαραίτητα, αλλά και ένας σάκος με εξακόσιες χιλιάδες ευρώ, «αδιευκρίνιστης» προέλευσης… Στο κάμπινγκ, τους υποδέχεται ο μυστήριος και αλλόκοτος Σοφοκλής, ιδιοκτήτης του «Άλλου κόσμου». Τους ξεναγεί και πέφτουν από έκπληξη σε έκπληξη, με επίλογο, το ανεκδιήγητο αχούρι-τροχόσπιτο που τους παραδίδει. Και ενώ όλα δείχνουν πώς δε γίνεται χειρότερα, εμφανίζεται από το πουθενά εκείνος που δεν πρέπει. Ο προϊστάμενος του Ιορδάνη, Πάρης, ο οποίος ανακαλύπτει τον σάκο με τα χρήματα.

Παίζουν οι Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη,Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης,Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη, Στρατής Χατζησταματίου.

Η πρόταση του Mega βασίζεται στη σειρά «Κάμπινγκ» του Alpha Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη

Απόδοση – Διασκευή Σεναρίου: Έλενα Σολωμού – Κωστής Παπαδόπουλος. Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης. Διεύθυνση Φωτογραφίας: Θωμάς Βαρβίας.

Το «Ντέρτι» πάει πίσω στα 90’ς, στη νυχτερινή διασκέδαση στα «μπουζούκια», στις «πίστες», στο κόσμο της νύχτας της-τότε- επαρχίας. Επίκεντρο το νυχτερινό κέντρο «Ντέρτι» και σε ομόκεντρους κύκλους αναπτύσσονται όχι μόνο η μουσική και η διασκέδαση εκείνης της περιόδου, αλλά και ο κόσμος που ζει και αναπνέει στις «μικρές ώρες» ενώ αναπλάθονται οι κοινωνικές συνθήκες, τα παιχνίδια εξουσίας και οι παράνομες διαδρομές που σημάδεψαν έναν ολόκληρο κόσμο.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Ξυγκόρου, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Κλέλια Ρένεση, Λεωνίδας Κακούρης, Τάσος Νούσιας, Φάνης Μουρατίδης, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γρηγορία Μεθενίτη, Κώστας Κορωναίος.

Σενάριο Μελίνα Τσαμπάνη – Πέτρος Καλκόβαλη. Σκηνοθεσία Σπύρος Ρασιδάκης.

Στο «Σόι σου» ο Νάσος πάει φαντάρος, όμως ένας άλλος νέος αναστατώνει τον Σάββα. Η Μπέλα δηλώνει ότι παντρεύεται, ο Χαμπέας πηγαίνει στη Μεσσήνη για να εκπληρώσει ένα τάμα και ο Άρης περιμένει στα σκαλιά της εκκλησίας!

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα

Σενάριο: Αντώνης Ανδρής, Ανδρέας Δαίδαλος, Νικόλας Στραβοπόδης . Επιμέλεια σεναρίου: Ντίνα Κάσσου. Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης.

Διεύθυνση φωτογραφίας: Κυριάκος Βλοντάκης. Σκηνογράφος: Τζιοβάνι Τζανέτης.

Το «Ριφιφι», σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση στην ελευθερη τηλεόραση παραγωγή της Cosmote TV-νυν Magenta TV-, αποτελεί ένα ανθρωποκεντρικό πολύπτυχο. Δεν εστιάζει τόσο στη δράση ή την αγωνία, αν και σε ικανοποιητικές δόσεις. Αντί για αδρεναλίνη, προσφέρει «αδρεναλίνη συναισθημάτων», ηθικά διλήμματα, χιούμορ και συγκίνηση.

Αναδεικνύει τις χαραμάδες της κοινωνικής αδικίας μιας πολιτείας, ενός κράτους, που έδειχνε να αστράφτει όμως εσωτερικά ήταν σάπιο.

Πρωταγωνιστούν οι Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλια. Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας– Δήμητρα Σακαλή.

Η πολύκροτη ξένη σειρά «Pealy Blindres» (ΕΡΤ1) βασίζεται στην πραγματική ιστορική συμμορία των «Peaky Blinders» του Μπέρμιγχαμ. Δημιουργός της σειράς είναι ο Στίβεν Νάιτ.

Η σειρά εξελίσσεται στους δρόμους του Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία, το 1919, μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και παρακολουθεί τη ζωή και τα κατορθώματα της συμμορίας «Peaky Blinders», μιας αδίστακτης εγκληματικής οργάνωσης που επεκτείνει την επιρροή και την αυτοκρατορία της. Ο Τόμας Σέλμπι ηγείται των Peaky Blinders. Καθώς ο Τόμι ανεβαίνει κοινωνικά και πολιτικά, αντιμετωπίζει επικίνδυνους αντιπάλους, πολιτικές συνωμοσίες και προσωπικούς δαίμονες, σε έναν ασταθή κόσμο όπου εξουσία, οικογένεια, φιλοδοξία και προδοσία συγκρούονται διαρκώς.

Εν τω μεταξύ οι συστάσεις για τις «Μπλε ώρες» (ΣΚΑΪ) έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς η σειρά βρίσκεται ήδη στον αέρα ενώ το βράδυ της Κυριακής μεταδόθηκαν- και φαίνεται να έτυχαν ανταπόκρισης- τα πρώτα δύο- εισαγωγικά στην πλοκή- επεισόδια της σειράς «Δυο μαύρα πουκάμισα» (Mega).

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