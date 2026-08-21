ΑΝΤ1: «Δακτυλομετρούμενες» οι προτάσεις μυθοπλασίας του σταθμού για τη νέα σεζόν (2026-2027)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα καρέ προτάσεων ελληνικής μυθοπλασίας καταθέτει με την έναρξη της νέας τηλεπτικής περιδου ο ΑΝΤ1. Οι τρείς είναι δραματικές, η τέταρτη κωμική, γνωστή από πέρσι.

Επίσης, οι τρείς είναι σειρές εποχής, με τη πλοκή καθεμιάς να εκτυλίσσεται σε διαφορετική χρονική περίοδο.

Η ιστορία στο «Ντέρτι» αναπτύσσεται σε 140 επεισόδια – που σημαίνει ότι η σειρά θα μεταδίδεται σε σχεδόν καθημερινή βάση – με φόντο τις πίστες των νυχτερινών κέντρων στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και των αρχών του ΄90, με πρόθεση να φωτίσει όχι μόνο τη μουσική και τη διασκέδαση εκείνης της περιόδου, αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες, τα παιχνίδια εξουσίας και τις παράνομες διαδρομές που σημάδεψαν έναν ολόκληρο κόσμο.

Το σενάριο υπογράφουν η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης, ενώ τη σκηνοθεσία κάνει ο Σπύρος Ρασιδάκης.

Η σειρά μεταφέρει την ιστορία στην Πάτρα του 1987, εκεί όπου το νυχτερινό κέντρο «Ντέρτι» γίνεται το σημείο στο οποίο συναντιούνται καημοί, απωθημένα, όνειρα, λάθη και μυστικά.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται η επιστροφή μιας νεαρής γυναίκας στην πόλη όπου γεννήθηκε.

Μαζί της κουβαλά μια μυστική συμφωνία, τον φόβο της επανένωσης με τη μητέρα της και μια επικίνδυνη αγάπη που πρέπει να μείνει κρυφή για να επιβιώσει.

Γύρω της, άνθρωποι που έχουν πληγωθεί, που έχουν χαθεί μέσα στις επιλογές τους και που αναζητούν τη δική τους φωνή, κινούνται σε έναν κόσμο όπου η μουσική δεν είναι απλώς σκηνικό, αλλά η καρδιά της ιστορίας.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Ξυγκόρου, Κλέλια Ρένεση, Νικόλας Χαλκιαδάκης, Τάσος Νούσιας, Φάνης Μουρατίδης, Λεωνίδας Κακούρης, Θεωδώρα Σιάρκου κ.ά..

Η σειρά «Κρίνο και αγκάθι», η οποία αποτελεί την ελληνοποιημένη εκδοχή της σειράς «Aşk ve Mavi» του 2016, τοποθετεί την πλοκή της στην Αρκαδία του 1959.

Το «Κρίνο & Αγκάθι» εστιάζει στην εκδίκηση, τον απαγορευμένο έρωτα και τα μυστικά που στοιχειώνουν ένα γάμο.

Με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Γεροντιδάκη και την Αναστασία Παντούση, η σειρά φιλοδοξεί να συνδυάσει την ένταση του τουρκικού σεναρίου με την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής.

Στο καστ θα δούμε και τους Στέλιο Μάινα, Μαρία Ζορμπά, Γιάννη Τσορτέκη, Κατερίνα Διδασκάλου.

Η ιστορία αρχίζει με έναν άνδρα ο οποίος έπειτα από 12 χρόνια φυλάκισης για φόνο που δεν διέπραξε ο αδελφός του, αποφυλακίζεται. Στα χρόνια που ήταν «μέσα», γνωρίστηκε δια αλληλογραφίας, με μια γυναίκα. Την ερωτεύτηκε και πλέον ελεύθερος, θέλει να την παντρευτεί. Πού να φανταστεί ότι υπάρχει σκοπιμότητα, από την πλευρά της, πίσω από την- φαινομενικά άδολη– γνωριμία. Διότι εκείνη είναι η αδελφή του άνδρα για την δολοφονία του οποίου εξέτισε ποινή 12 ετών και «μπαίνει» στη ζωή του για να εκδικηθεί.

Φυσικό σκηνικό για την ιστορία της σειράς «Σπιλιάδες» αποτελεί η πρωτεύουσα του Νομού Κυκλάδων με τη νεοκλασική της αρχιτεκτονική, τα ιστορικά σπίτια, τα σοκάκια, τις πλατείες, το λιμάνι και την ξεχωριστή ατμόσφαιρά της.

Η ιστορία σε σενάριο Μαρίας Γεωργιάδου (από το ομότιτλο μυθιστόρημά της) και σκηνοθεσία Γιώργου Παπαβασιλείου, ακολουθεί τη Νίκη, της οποίας η ζωή ανατρέπεται από ένα ατύχημα στη θάλασσα, αναγκάζοντάς την να ανακαλύψει από την αρχή τον εαυτό της.

Θεωρείται νεκρή μετά από μια καταιγίδα, όμως «ξαναγεννιέται» σε έναν άλλο τόπο, χωρίς μνήμη, την ώρα που η καλύτερή της φίλη προσπαθεί να κλέψει τη ζωή της.

Ανάμεσα σε δύο κόσμους, όταν θυμηθεί ποια είναι, θα πρέπει να επιλέξει ποια ζωή είναι πραγματικά δική της.

Με τους: Ντένια Ψυλλιά, Γιάννη Κουκουράκη, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Γιάννη Καράμπαμπα

Πρωταγωνιστούν: Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Στράτος Τζώρτζογλου, Βασίλης Κουκαλάνι, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Σταύρος Σβήγκος, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Μέγκυ Σούλι, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ελεάνα Καυκαλά, Μαρία Γεωργιάδου, Θεανώ Κλάδη κ.α.

Έρχεται επίσης, με φόρα το… τσουνάμι σουρεαλισμού «Σουπερ ήρωες» με φρέσκο περιεχόμενο, με τις ιστορίες των πρωταγωνιστών να υπόσχονται νέα μπερδέματα.

Διαβάστε επίσης:

Mega News 104.6: Με αγκαλιές επισημοποιήθηκε η συνεργασία με τον Δήμο Βερύκιο

Eurovision 2027: Κι άλλα νέα μέτρα για τη ψηφοφορία στον διαγωνισμό

«Lineker»: Η ζωή του Γκάρι Λίνεκερ γίνεται ντοκιμαντέρ για το Amazon Prime Video