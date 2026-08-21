Ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι μια γυναίκα 117 ετών!

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Η Έθελ Κέιτερχαμ γιορτάζει τα 117α γενέθλιά της, έχοντας πίσω της μια χρονιά γεμάτη «πρωτιές», από μια ξεχωριστή βασιλική συνάντηση μέχρι το… χάιδεμα ενός λάμα.
Η Έθελ Κέιτερχαμ, που θεωρείται ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο, συμπληρώνει σήμερα, 21 Αυγούστου, τα 117 χρόνια ζωής της.
Η Βρετανίδα, η οποία μένει στον οίκο ευγηρίας Hallmark Lakeview στο Λάιτγουοτερ του Σάρεϊ, νοτιοδυτικά του Λονδίνου, γιορτάζει τα γενέθλιά της μαζί με την οικογένεια και τους φίλους της.
«Ακόμα και στα 117, είχα πολλές πρωτιές αυτή τη χρονιά, από το ότι χάιδεψα ένα λάμα μέχρι το ότι κράτησα το χέρι του Βασιλιά», ανέφερε σε δήλωσή της, ευχαριστώντας όσους της έστειλαν ευχές.
Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της χρονιάς ήταν η συνάντησή της με τον βασιλιά Κάρολο Γ’, ο οποίος την επισκέφθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, λίγο μετά τα 116α γενέθλιά της, και της κράτησε το χέρι καθώς της συστηνόταν.
Κατά τη συνάντησή τους, η Κέιτερχαμ θυμήθηκε το 1969, όταν ο Κάρολος χρίστηκε Πρίγκιπας της Ουαλίας σε ηλικία 21 ετών.
«Όλα τα κορίτσια ήταν ερωτευμένα μαζί σας και ήθελαν να σας παντρευτούν», του είπε.
Η Κέιτερχαμ έγινε ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο τον Απρίλιο του 2025, μετά τον θάνατο της Βραζιλιάνας μοναχής Ίνα Καναμπάρο Λούκας σε ηλικία 116 ετών.
Η Έθελ Κέιτερχαμ γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου 1909 στο Σίπτον Μπέλινγκερ του Χάμσιρ, πέντε χρόνια πριν από την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν η δεύτερη νεότερη από οκτώ αδέλφια.
Είναι η τελευταία εν ζωή υπήκοος του βασιλιά Εδουάρδου Ζ’, ο οποίος πέθανε τον Μάιο του 1910.
Το 1927, σε ηλικία 18 ετών, ταξίδεψε στην Ινδία, όπου έως τα 21 της εργάστηκε ως εσωτερική νταντά σε οικογένεια στρατιωτικού.
Το 1931 γνώρισε σε δείπνο στο Ηνωμένο Βασίλειο τον μελλοντικό σύζυγό της, Νόρμαν, αντισυνταγματάρχη του βρετανικού στρατού, ο οποίος πέθανε το 1976.
Το ζευγάρι έζησε στο Σόλσμπερι, ενώ αργότερα μετακινήθηκε στο Γιβραλτάρ και στο Χονγκ Κονγκ. Εκεί η Κέιτερχαμ ίδρυσε νηπιαγωγείο και μεγάλωσε τις δύο κόρες τους, οι οποίες πέθαναν πριν από την ίδια.
Μία από τις αδελφές της, η Γκλάντις, έζησε μέχρι την ηλικία των 104 ετών.
Η Κέιτερχαμ παρέμεινε ιδιαίτερα δραστήρια για πολλές δεκαετίες:
Το παγκόσμιο ρεκόρ μακροζωίας εξακολουθεί να κατέχει η Γαλλίδα Ζαν Καλμάν, η οποία έζησε 122 χρόνια και 164 ημέρες, σύμφωνα με το Βιβλίο Γκίνες των Ρεκόρ.
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