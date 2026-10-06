Σάλος στο Ευρωκοινοβούλιο με την παρέμβαση Μελέτη: Από την ψυχική υγεία των εργαζομένων στους… εργοδότες που «εκβιάζονται»

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Αντιδράσεις προκάλεσε η τοποθέτηση της ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Ελεονώρας Μελέτη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά τη συζήτηση για την ψυχική υγεία και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία.

Η κ. Μελέτη, ως σκιώδης εισηγήτρια στον σχετικό φάκελο, αναφέρθηκε αρχικά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι (για ξεκάρφωμα;), σημειώνοντας:

«Σε μια εργασιακή ζωή 40 ετών, θα περάσουμε στη δουλειά σχεδόν 77.000 ώρες. Πολλοί εργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν παρενόχληση, εκφοβισμό, λεκτική βία, απαξίωση. Θα ακούσουν ότι η δουλειά τους χρειάζεται γερό στομάχι για τον ρόλο του πετυχημένου συνεργάτη του προϊστάμενου, θα χρειαστεί να μάθουν να συνεργάζονται με τοξικούς συναδέλφους».

Στη συνέχεια, ωστόσο, έστρεψε την προσοχή και στους εργοδότες, προκαλώντας αντιδράσεις με την αναφορά της σε εργαζομένους που φέρεται να ασκούν πιέσεις στους εργοδότες τους.

«Να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους; Πόσες επιχειρήσεις ειδικά μικρομεσαίες αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους; Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι».

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε την άμεση αντίδραση της ευρωβουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Μαρίας Ζαχαρία, η οποία υπογράμμισε την ανάγκη για δεσμευτικούς ευρωπαϊκούς κανόνες, υποχρεώσεις για τους εργοδότες και ισχυρότερες Επιθεωρήσεις Εργασίας.

Επικριτικός εμφανίστηκε και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος σχολίασε την τοποθέτηση της εκπροσώπου του ΕΛΚ, λέγοντας: «Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχάνων δεν θα έλεγε για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδοτών» και πρόσθεσε: «Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει. Υπέρβαση πραγματικά»

Η κ. Μελέτη, πάντως, ολοκλήρωσε την παρέμβασή της υποστηρίζοντας την ανάγκη για υγιείς εργασιακές σχέσεις και συνεργασία μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

«Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία και ο ευρωπαϊκός οργανισμός εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 πεθαίνουν από παθήσεις που σχετίζονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους»

Η τοποθέτηση της ευρωβουλευτή της ΝΔ αφήνει, πάντως, ένα σαφές πολιτικό ερώτημα, αν υιοθετεί η κυβέρνηση τη θέση ότι οι εργοδότες αποτελούν θύματα «εκβιασμού» από εργαζομένους ή πρόκειται για προσωπική τοποθέτηση της κ. Μελέτη;

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