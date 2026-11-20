Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το πρώτο τρέιλερ του Mega για την έναρξη συνεργασία με την ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα» είναι εδώ και λίγες ώρες στον αέρα.

Στο βίντεο, στο οποίο τονίζεται το σατιρικό DNA της εκπομπής αξιοποιείται η Τεχνητή Νοημοσύνη, εμφανίζονται Άδωνις Γεωργιάδης και Παύλος Μαρινάκης σε υπουργικό γραφείο να τσουγκρίζουν ποτήρια με σαμπάνια, γιορτάζοντας το μέχρι τώρα δεδομένο ότι οι «Ράδιο Αρβύλα» θα ήταν εκτός την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν, με φόντο μια ανοιχτή τηλεόραση στο Mega που εκείνη τη στιγμή μεταδίδει επεισόδιο της σειράς «Ντόλτσε Βίτα».

Αλλά το πρόγραμμα διακόπτεται και ακούγεται το χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα έκτακτου δελτίου ειδήσεων και τη Ράνια Τζίμα να… ανακοινώνει την επάνοδο του «Ράδιο Αρβύλα», από το Mega…

Διαβάστε επίσης:

«Έκρηξη» στην τηλεοπτική διαφήμιση με αφορμή το «Grand Theft Auto VI» – Οι εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών αυξάνουν τις διαφημιστικές δαπάνες τους

Κατάληψη στην κορυφή της τηλεθέασης από το «Σόι σου» και την Τετάρτη (18/11)

Το σερί πρωτιάς στην τηλεθέαση τις καθημερινές συνεχίζεται από τον Alpha (18/11)