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Τις δυσκολίες επίτευξης μιας συμφωνίας για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων αναγνώρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την ιστορική τριμερή σύνοδο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, στη Σεντζέν της Κίνας. Παρά τις διαπραγματευτικές δυσκολίες, ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες, ενώ οι συνομιλίες των τριών ηγετών επεκτάθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία και σε ζητήματα διεθνούς ασφάλειας. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε συνεργασία με το Πεκίνο για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Τραμπ: «Μου αρέσει η ιδέα» για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων

Μιλώντας τηλεφωνικά στο Reuters, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον με το προεδρικό αεροσκάφος από την Κίνα, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι μια αμοιβαία συμφωνία για τη μείωση των πυρηνικών εξοπλισμών αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολη διαπραγματευτική πρόκληση.

«Μου αρέσει αυτή η ιδέα, αλλά από καθαρά διαπραγματευτική άποψη, είναι πολύ δύσκολο για μένα, ως πρόεδρο, να το κάνω», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε, πάντως, ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας, παρά τα εμπόδια που διαπιστώθηκαν στις συνομιλίες του με τους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας.

Η τριμερής συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2026, στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), με το ζήτημα των πυρηνικών εξοπλισμών να βρίσκεται μεταξύ των βασικών θεμάτων της ατζέντας.

Συνεργασία ΗΠΑ και Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις συνομιλίες του με τον Σι Τζινπίνγκ για την τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνοντας ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν τη θέσπιση κανόνων για λόγους ασφαλείας.

Όπως ανέφερε, Ουάσινγκτον και Πεκίνο σκοπεύουν να συνεργαστούν για τη διαμόρφωση λογικών κανονισμών που θα διέπουν την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε, επίσης, ότι κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη δεν συζητήθηκαν εκτενώς ούτε ζητήματα που αφορούν τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό Nvidia ούτε η υπόθεση γυναίκας που φέρεται να είχε κατασκοπευτική δράση για λογαριασμό της Κίνας.

Συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο μετά την περιοδεία στην Ασία

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στον Λευκό Οίκο, μετά την ολοκλήρωση της ασιατικής περιοδείας του, η οποία περιλάμβανε την τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Σι.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ενώ επέστρεφε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Air Force One, χαρακτήρισε την περιοδεία του ιδιαίτερα σημαντική.

«Επιστρέφω στην Ουάσινγκτον από την Κίνα. Ήταν ένα σπουδαίο ταξίδι με εξαιρετικά σημαντικές συνέπειες», έγραψε.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Αύριο, στις 12 το μεσημέρι (19:00 ώρα Ελλάδας), θα παραχωρήσω συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο. Θα συζητήσω επίσης τις εμπορικές συμφωνίες με την Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και άλλες χώρες».

Κούσνερ: Ο Τραμπ θεωρεί εφικτή την ειρήνη στην Ουκρανία

Στο μεταξύ, οι επαφές του Αμερικανού προέδρου με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας απασχόλησαν και τη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο, με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συμμετείχε τηλεφωνικά στη συνάντηση, παρουσιάζοντας την εκτίμησή του για τις συνομιλίες που είχε προηγουμένως στη Σεντζέν.

Μιλώντας παρουσία των ηγετών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ουκρανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Κούσνερ υποστήριξε ότι ο Τραμπ είχε μεταφέρει «ένα πολύ ισχυρό μήνυμα» τόσο στον Σι όσο και στον Πούτιν σχετικά με την επιθυμία του να επιτευχθεί ειρήνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να εμπλέξει ενεργά και τους δύο ηγέτες στις σχετικές προσπάθειες, επιδιώκοντας εντατικές επαφές για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Κούσνερ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του μηνύματος, ανέφερε ωστόσο ότι ο Τραμπ αποχώρησε από τις συνομιλίες με την πεποίθηση πως «η ειρήνη είναι εφικτή».

Από την πλευρά του, ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, σημείωσε ότι η Ουκρανία και ο ειρηνικός τερματισμός του πολέμου αποτέλεσαν κεντρικά στοιχεία των παρεμβάσεων του Τραμπ κατά την τριμερή σύνοδο.

Μπέρναμ: Ο Τραμπ μίλησε με πάθος για τις ανθρώπινες απώλειες

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, αναφέρθηκε στην τηλεφωνική παρέμβαση του Τραμπ στη σύνοδο του Βερολίνου, επισημαίνοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε «με πάθος» για τις ανθρώπινες απώλειες και από τις δύο πλευρές του πολέμου.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν, πάντως, ότι οποιαδήποτε διαδικασία για τον τερματισμό της σύγκρουσης πρέπει να περιλαμβάνει την Ουκρανία και την Ευρώπη, οι οποίες δεν μπορούν να αποκλειστούν από τις διαπραγματεύσεις.

Μερτς: «Μια νέα Γιάλτα δεν θα φέρει την ειρήνη»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ερήμην των χωρών που επηρεάζονται άμεσα από την έκβασή τους.

«Οι διαπραγματεύσεις μπορούν να επιτύχουν μόνο μαζί με την Ουκρανία και την Ευρώπη. Ένα σχήμα τύπου Γιάλτας δεν θα φέρει την ειρήνη», δήλωσε.

Με την αναφορά του αυτή, ο Μερτς παρέπεμψε στη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, κατά την οποία οι ηγέτες των Συμμαχικών Δυνάμεων διαμόρφωσαν το πλαίσιο της μεταπολεμικής τάξης και των σφαιρών επιρροής.

Η τοποθέτησή του αποτυπώνει τη θέση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το μέλλον της Ουκρανίας και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ζελένσκι: Καθοριστικός ο ρόλος των ΗΠΑ και της Κίνας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας αργότερα στους δημοσιογράφους, εξέφρασε την ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να οργανωθούν πολυμερείς διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Όπως εξήγησε, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει σαφής διαπραγματευτική ατζέντα, ώστε να είναι γνωστό εκ των προτέρων ποια ζητήματα θα τεθούν προς συζήτηση με τη Μόσχα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η διάρκεια του πολέμου θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από «την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να μεσολαβήσουν και να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία».

Αναφερόμενος στην τριμερή συνάντηση της Σεντζέν, ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι τόσο η Ουάσινγκτον όσο και το Πεκίνο διαθέτουν τη δυνατότητα να συμβάλουν αποφασιστικά στον τερματισμό της σύγκρουσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος συνέδεσε αυτή τη δυνατότητα με τις εμπορικές σχέσεις που διατηρούν οι δύο χώρες με τη Ρωσία, εκτιμώντας ότι η διακοπή τους θα μπορούσε να περιορίσει τους οικονομικούς πόρους που διαθέτει η Μόσχα για τη συνέχιση του πολέμου.

«Εάν θέλετε να σταματήσετε τη Ρωσία, σταματήστε το εμπόριο μεταξύ της Ρωσίας και της χώρας σας. Η Κίνα μπορεί να το κάνει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να το κάνουν. Και αυτό είναι όλο. Δεν θα επαρκούν οι πόροι για την οικονομία τους. Δεν θα επαρκούν για τον πόλεμο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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