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Δεδομένα χιλιάδων πελατών των Visa, Mastercard και JPMorgan Chase εκτέθηκαν σε κυβερνοεπίθεση με ransomware, προκαλώντας νέες ανησυχίες σχετικά με την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Πέμπτη.

Η επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε ομάδα κυβερνοεγκληματιών με την ονομασία n0n, στόχευσε τρίτο πάροχο υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, σύμφωνα με την εταιρεία κυβερνοασφάλειας SOCRadar.

Η Visa δήλωσε ότι τα συστήματα πληρωμών και οι υποδομές της δεν επηρεάστηκαν, υπογραμμίζοντας ότι δεν παραβιάστηκαν ευαίσθητα στοιχεία πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών των καρτών. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι το περιστατικό αφορούσε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών και όχι τα δικά της συστήματα.

Από την πλευρά της, η Mastercard επιβεβαίωσε ότι εκτέθηκε περιορισμένος όγκος πληροφοριών που αφορούσαν πελάτες οι οποίοι συμμετέχουν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα παροχών. Όπως ανέφερε, η παραβίαση τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το δίκτυο πληρωμών και οι υπηρεσίες καρτών της παρέμειναν ανεπηρέαστα.

Η JPMorgan Chase, εν τω μεταξύ, ανακοίνωσε ότι οι επιτιθέμενοι έβαλαν στο στόχαστρο τρίτες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην τράπεζα και ενδέχεται να απέκτησαν πρόσβαση σε πληροφορίες εμπορικής προώθησης (marketing), συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελατών.

Η τράπεζα τόνισε ότι οι υπηρεσίες της προς τους πελάτες συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά.

Καμία από τις τρεις εταιρείες δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του παρόχου υπηρεσιών που εμπλέκεται στο περιστατικό.

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