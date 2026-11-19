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Τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία, προκειμένου να συμμετάσχει σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις από θέση ισχύος, έθεσε ως προτεραιότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρέμβασή του στη συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι άμεσο ζητούμενο είναι η επίτευξη εκεχειρίας, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας και εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα. Στο πλαίσιο αυτό, επανέφερε την ελληνική πρόταση για ναυτική εκεχειρία.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου, διατηρώντας σταθερή τη στήριξή της μέχρι σήμερα.

Αναφερόμενος στη συμμετοχή της Ευρώπης στις εξελίξεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε την ανάγκη να έχει ουσιαστική παρουσία στις διαπραγματεύσεις και να συμβάλει ενεργά τόσο στη διεξαγωγή τους, όσο και στη διαμόρφωση του περιεχομένου τους, με στόχο την προάσπιση των δικών της συμφερόντων ασφαλείας.

Επιπλέον, σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή στάση απέναντι στα ζητήματα άμυνας και ασφάλειας έχει μεταβληθεί, καθώς πλέον οι χώρες της ηπείρου έχουν αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες τους, και έχουν αναπτύξει ενισχυμένη συνείδηση και κουλτούρα ασφαλείας σε σύγκριση με το παρελθόν.

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