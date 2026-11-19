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«Οι πρόσφατες εμπρηστικές επιθέσεις στην οικία του γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μανόλη Ρενιέρη και στο δικηγορικό γραφείο του υποψήφιου βουλευτή Αργολίδας Ζώη Σταυρόπουλου που ακολούθησαν εκείνη στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, βουλευτή Α΄ Αθηνών Θάνου Πλεύρη, πετυχαίνουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΝΔ.

«Μας συσπειρώνουν απέναντι σε εκείνους που πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Απέναντι σε εκείνους που είναι τόσο ξεδιάντροποι, ώστε να μη διστάσουν να επιτεθούν στο σπίτι ενός φοιτητή και στο γραφείο ενός νέου δικηγόρου, “καταδικάζοντάς” τους για τις ιδέες τους.

Δεν τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε. Στεκόμαστε δίπλα στα στελέχη και τα μέλη μας σε όλη τη χώρα, που γνωρίζουν καλά ότι οι αρχές και αξίες, τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τα γκαζάκια των δήθεν επαναστατών. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η Ελληνική Αστυνομία θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες και θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ.

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