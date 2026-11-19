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Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη βουλευτική του ιδιότητα μιλώντας από το βήμα της Βουλής. Χαρακτήρισε την κίνησή του «πράξη ευθύνης», καθώς δεν ταυτιζόταν πλέον η δική του προσέγγιση με τις επιλογές και τις συμπεριφορές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.

Κατά την τοποθέτησή του στο βήμα στο πλαίσιο της συζήτησης στην Ολομέλεια νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Πάνας εξέφρασε τη διαφωνία του με τη στρατηγική Ανδρουλάκη όσον αφορά το ζήτημα του προοδευτικού χώρου.

Ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Από την εσωκομματική εκλογή της ηγεσίας στάθηκα με ειλικρίνεια απέναντι στις απόψεις μου. Πάλεψα για έναν στρατηγικό στόχο, να γίνει ξανά ισχυρή η δημοκρατική παράταξη. Δεν κρύφτηκα πίσω από τις απόψεις μου. Ήμουν ξεκάθαρος με θεσμικό σεβασμό.

Οι διαφωνίες μου με τη σημερινή πολιτική κατεύθυνση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ είναι ουσιαστικές Αφορούν τη στρατηγική του προοδευτικού χώρου. Πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται μια μεγάλη προοδευτική παράταξη με σαφή πολιτική ταυτότητα, κοινωνική αναφορά και πραγματική προοπτική διακυβέρνησης.

Η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων απαιτεί ειλικρινή διάλογο, προγραμματικές συγκλίσεις και πολιτικές υπερβάσεις. Οι επιλογές και οι πολιτικοί χειρισμοί της σημερινής ηγεσίας, κατά την άποψή μου δεν συμβάλλουν στην αναγκαία διεύρυνση και ενότητα. Περιορίζουν τη δυνατότητα σύγκλισης και οδηγούν σε μια λογική αντιπαράθεσης με δυνάμεις με τις οποίες θα έπρεπε να επιδιώκεται το μίνιμουμ, ο διάλογος.

Γιατί ο πολιτικός και ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και τα μεγάλα αδιέξοδα στην κοινωνία. Κι εδώ βρίσκεται για μας το μεγάλο ερώτημα: με ποιους προχωράμε και ποιους αφήνουμε πίσω. Η μεγάλη μάχη στον προοδευτικό χώρο δεν μπορεί να είναι η στρατηγική της δεύτερης θέσης».

Σημειώνει επίσης: «Δεν επιλέγω τον εύκολο δρόμο. Ξέρω καλά τι μου γίνεται. Κρατώ μέσα μου όσα με πλήγωσαν.

Γι’ αυτό ανακοινώνω επίσημα προς το σώμα την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Τις επόμενες ημέρες, αφού ολοκληρώσω τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες με τους συνεργάτες μου, θα παραδώσω και τυπικά την επιστολή παραίτησής μου στον Πρόεδρο της Βουλής. Η αποχώρησή μου από τη Βουλή δεν σημαίνει η αποχώρηση από την ενεργό πολιτική».

Ο Απόστολος Πάνας, ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τους συναδέλφους του για τη συνεργασία και τόνισε πως «οι πολιτικές διαφορές δεν αναιρούν το θεσμικό σεβασμό. Θεσμικό σεβασμό που τον είχα πάντοτε».

Πρώτα απ’ όλα, είπε «ευχαριστώ από καρδιάς τους πολίτες της Χαλκιδικής για την εμπιστοσύνη και την τιμή που μου έκαναν».

Χάσμα

Το χάσμα με τη Χαριλάου και την ομάδα του Νίκου Ανδρουλάκη είχε φανεί από καιρό τώρα, καθώς ο κ. Πάνας θεωρούνταν της πτέρυγας που δεν είχε υποστηρίξει την επανεκλογή του νυν προέδρου κατά τις εσωκομματικές εκλογές του 2024 – είχε ταχθεί υπέρ του Χάρη Δούκα τότε. Έκτοτε η αξιοποίησή του από την ηγεσία ήταν από υποτονική έως ελάχιστη.

Έχοντας σειρά διαφωνιών με τακτικές και στρατηγικής σημασίας επιλογές της ηγεσίας, πέρα από τις συμπεριφορές που επιδείκνυαν απέναντί του οι παράγοντες της Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Πάνας επέλεξε να παραιτηθεί, παραδίδοντας την έδρα του στο ΠΑΣΟΚ, ώστε να μην θεωρηθεί ότι κινείται ιδιοτελώς.

Η παραίτηση έρχεται σε μία στιγμή που το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί – χωρίς σοβαρά αποτελέσματα πάντως ως τώρα – να ανακαταλάβει τη δεύτερη θέση κόντρα στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ.

Τη θέση του καταλαμβάνει η πρώτη επιλαχούσα, Άννα Κατσαρού.

Μάντζος: Ευχόμαστε να μην αποδειχθεί μέρος σχεδίου

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, εξέφρασε τη λύπη του για την εξέλιξη, ωστόσο άφησε αιχμές για την παραίτηση Πάνα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ευχόμαστε να μην αποδειχθεί όλο αυτό μέρος ενός σχεδίου».

Ο Δ. Μάντζος τόνισε ότι «λυπάμαι και προσωπικά και λυπούμαστε συλλογικά για την παραίτηση του συναδέλφου Απόστολου Πάνα από τη βουλευτική του θέση και την κοινοβουλευτική μας ομάδα. Όλες και όλοι κρινόμαστε», προσθέτοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ και η δημοκρατική παράταξη θα προχωρήσει. Και είναι λυπηρό το ότι δεν θα είμαστε όλοι μαζί σε αυτό όσοι συμπορευτήκαμε τόσα χρόνια. Το μόνο το οποίο ελπίζουμε και ευχόμαστε είναι να μην αποδειχθεί όλο αυτό μέρος ενός σχεδίου».

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινήθηκε και το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «καταλαβαίνουμε τον πανικό των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα που σήμερα βρίσκονται σε θέση απολογίας για τις πολιτικές τους επιλογές πριμοδότησης της ασυδοσίας των funds. Κανένας αντιπερισπασμός, όμως, δεν μπορεί να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση.

Η πολιτική αλλαγή που μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται για να μπει τέλος στην καταστροφική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, θα γίνει πράξη. Με αυτούς που έχουν την αυτονομία και μπορούν να συγκρουστούν με τα καρτέλ, τα funds, τη διαφθορά και τη θεσμική παρακμή. Όσοι ψάχνουν τη δική τους πολιτική ταυτότητα στην υποστήριξη της ασυδοσίας των servicers και του νόμου Κατρούγκαλου, θα κριθούν.

Συνεχίζουμε ακλόνητα και αδιαπραγμάτευτα την πορεία μας με την εμπιστοσύνη των πολιτών, που ξέρουν σε ποια όχθη είναι το ΠΑΣΟΚ και ποιου τα συμφέροντα υπηρετεί. Ο κ. Πάνας ελπίζουμε να μην έχει γίνει μέρος σχεδίου υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής αλλαγής».

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