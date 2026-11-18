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Οσοι πίστευαν ότι η ατάκα της Νίκης Κεραμέως ότι «τους παρακαλούσαν» οι εργαζόμενοι για το 13ωρο, τώρα ήρθε ο Στράτος Σιμόπουλος να το… τερματίσει.
Μιλώντας σε τηλεοπτικό πάνελ, όχι μόνο υπερασπίστηκε την πρόταση για 13 ώρες εργασίας, αλλά το «εισηγήθηκε» κιόλας γιατί το «ήθελε».
Τι είπε μεταξύ άλλων για να υπερασπιστεί την άποψή του; Οτι μετά από 13 ώρες σερί δουλειά, έχεις «μεγαλύτερο κενό» μέσα στην εβδομάδα, ότι «δεν αυξάνει εβδομαδιαίως τις ώρες εργασίας», ότι «το έχουν αγκαλιάσει εργαζόμενοι ορισμένων κλάδων».
Αφού του απάντησαν πως τα όσα είπε θα γίνουν viral, σχολίασε αστιευόμενος ότι μπορεί έτσι να γίνει και… τριήμερη η εργασία μέσα στην εβδομάδα.
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